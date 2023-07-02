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Murat Boz'dan aşk iddialarına yanıt gecikmedi! "Hayatımdaki tek kadın..."

02.07.2023 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Boz, aşk haberleriyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak sunucu Hazal Eker ile samimi görüntüleri ortaya çıkan Boz, paylaşılan görüntüler için bir açıklama yaptı.

Murat Boz'dan aşk iddialarına yanıt gecikmedi! "Hayatımdaki tek kadın..."

Murat Boz, bir mekanda konuşurken görüntülendiği Hazal Eker ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Boz, iddiaları yalanladı. Paylaştığı fotoğraf ise görenleri epey şaşırttı.

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Murat Boz, yaz tatiline devam ettiği sıralarda bir mekanda konuştuğu sunucu Hazal Eker ile görüntüleri sosyal medyaya sızmış ve aşk iddiaları ortaya atılmıştı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş haberinde, Murat Boz ile konuşanın bir kadın hayranı olan Hazal Eker olduğu ve aşk yaşamak gibi bir durumun olmadığını belirtti.

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ESPRİLİ CEVAP

Murat Boz ise çıkan haberlere esprili bir şekilde cevap verdi. Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı, iki hikaye şeklinde açıklama yaptı.

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İlk fotoğrafta siyah zemine "Hayatımdaki kadın" yazan Boz, bir sonraki hikayede köpeğini paylaştı.

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Paylaştığı fotoğrafla hayatında kimsenin olmadığını ve yalnızca köpeğiyle vakit geçirdiğini açıklamış oldu.

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Murat Boz ünlü şarkıcı

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