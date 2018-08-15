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Murat Boz’dan Aslı Enver'e evlilik teklifi

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.08.2018 11:35 | Son Güncelleme

Murat Boz ve Aslı Enver'in yeniden bir araya geleceği konuşulurken, Boz'un Aslı Enver'e evlilik teklifinde bulunduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Murat Boz’dan Aslı Enver'e evlilik teklifi

Murat Boz ile Aslı Enver’in iki buçuk yıllık aşkı dört ay önce bitmişti. Boz’un son bir aydır Aslı Enver’le barışmak için yoğun çaba harcadığı konuşuluyordu.

PİŞMAN OLAN İKİLİ RADİKAL KARAR ALDI

Nisan ayında sürpriz bir karar alarak yollarını ayıran Murat Boz ve Aslı Enver, cephesinden magazin dünyasını hareketlendiren bir haber geldi. Son günlerde yeniden bir araya gelecekleri konuşulan ikiliden Murat Boz, iddialara göre Aslı Enver’e evlilik teklifinde bulundu. TV 8’in patronu Acun Ilıcalı’nın da devreye girdiği ve ikiliyi yeniden bir araya getirmek yönünde çaba harcadığı magazin kulislerinde konuşulan konular arasında…

ASLI KARAR VERMEDİ

İki buçuk yıl birlikte olduğu eski sevgilisi Murat Boz’dan gelen bu sürpriz teklif karşısında çok şaşıran Aslı Enver’in teklife soğuk bakmadığı ancak bir süre için düşünmek istediği iddia edildi. Yaklaşık dört ay ayrılığa dayanabilen çiftin barışmasında ki en büyük etken ise Murat Boz’un annesi Nedret Boz.

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Murat Boz Aslı Enver evliik teklifi

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