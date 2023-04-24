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Murat Boz'un acı günü! "Beni görmek istediğinden bugün haberim oldu"

24.04.2023 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Boz acı gününü sosyal medya hesabında paylaştı. Kanser tedavisi gören hayranı Sıla'nın vefat ettiği haberini çektiği bir video ile duyurdu. Konuşmakta zorlanan Boz, "Benim için çok zor" diyerek anlattı.

Murat Boz'un acı günü! "Beni görmek istediğinden bugün haberim oldu"

Şarkıcı Murat Boz'un hayranı Sıla kendisini görmek istiyordu ancak kanser tedavisine yenik düşerek hayatını kaybetti. "Beni görmek istediğinden bugün haberim oldu" diyen Boz, ne kadar üzgün olduğunu ifade etmekte zorlandı.

Murat Boz Instagram hesabında yayınladığı video ile üzücü haberi paylaştı.
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Hayranı Sıla'nın kanser tedavisi görürken vefat ettiğini dile getirdi.
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Kendisine ulaştığında yoğun bakımda olduğunu dile getiren Boz, "Sıla'mız melek oldu" dedi. İşte o sözleri;
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"Benim için çok zor bir video. Sıla'dan, beni görmek istediğinden bugün haberim oldu. Annesiyle konuştum. Ben ulaştığımda yoğun bakıma girmişti. Sıla'mız melek oldu. Allah rahmet eylesin. Keşke daha önce haberim olsaydı. Diyecek bir şey bulamıyorum."

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