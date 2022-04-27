Murat Boz’un terli havlusunu paylaşamadılar

Acun Ilıcalı'nın sunduğu O ses Türkiye yarışmasında jüri olan ve son dönemde yarışmada tanışdığı oyuncu Damla Sönmez'le aşk yaşadığı iddia edilen Murat Boz, geçtiğimiz günlerde Ankara'da konser verdi.

Ankaralı hayranlarıyla buluşan yakışıklı şarkıcı, sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Şarkılarını söylerken dans eden Boz, çok terleyince yardımcısının verdiği havluyla terini sildi.

Murat Boz, terini sildiği havluyu seyircilere atınca bir anda ortalık karıştı. Murat Boz hayranı genç kızlar havluyu almak için adeta birbirlerine girdi.

Instagram'da 2. Sayfa'da paylaşılan anları görenler "Allah akıl fikir versin" yorumlarında bulundu.

