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Murat Boz’un terli havlusunu paylaşamadılar

27.04.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaralı hayranlarıyla buluşan Murat Boz konserde dinleyenleri coşturdu. Murat Boz konsere sonuna doğru, terini sildiği havluyu seyircilere atınca bir anda ortalık karıştı.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu O ses Türkiye yarışmasında jüri olan ve son dönemde yarışmada tanışdığı oyuncu Damla Sönmez'le aşk yaşadığı iddia edilen Murat Boz, geçtiğimiz günlerde Ankara'da konser verdi.

Ankaralı hayranlarıyla buluşan yakışıklı şarkıcı, sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Şarkılarını söylerken dans eden Boz, çok terleyince yardımcısının verdiği havluyla terini sildi.

Murat Boz, terini sildiği havluyu seyircilere atınca bir anda ortalık karıştı. Murat Boz hayranı genç kızlar havluyu almak için adeta birbirlerine girdi.

Instagram'da 2. Sayfa'da paylaşılan anları görenler "Allah akıl fikir versin" yorumlarında bulundu.

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Murat Boz
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