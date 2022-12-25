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Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan’dan samimi görüntüler! Aşk iddialarını yalanlamışlardı! Romantik kare ortaya çıktı

25.12.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan’ın romantik görüntüleri ortaya çıktı. TV 8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılan Ayça Ayşin Turan’ın, jüri koltuğunda oturan Murat Boz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Yılbaşı Özel programından yayınlanan görüntüler sosyal medyayı salladı.

Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan’dan samimi görüntüler! Aşk iddialarını yalanlamışlardı! Romantik kare ortaya çıktı

Alp Navruz ile ayrılığının ardından adı Murat Boz ile aşk iddialarına karışan Ayça Ayşin Turan yaptığı son açıklamada iddiaları yalanlamıştı. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programından sosyal medyaya sızan görüntülerde Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan’ın samimi anları yer aldı.

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Ayça Ayşin Turan’ın programda Murat Boz’un Özledim isimli şarkısını seslendirdiği anlar büyük beğeni topladı. Boz ile düet yapan Ayça Ayşin Turan’ın sesi çok beğenilirken, ikilinin şarkı boyunca göz göze olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

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Sosyal medya kullanıcıları “Midemde kelebekler dans ediyor”, “Çok güzeller” yorumlarında bulundular.

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