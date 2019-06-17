Murat Cavcav: Mustafa Kaplan ile görüşeceğiz

Dün yapılan kongrede 371 delegenin oyuyla yeniden kırmızı-siyahlı kulübün başkanlığına getirilen Cavcav ile yönetim kurulu, ilk toplantısını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Cavcav, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Kongrenin ardından zaman kaybetmeden aciliyeti olan konuları da değerlendirdik ve teknik direktör konusu ilk gündem maddelerimizdendi. Bu konuda Mustafa Kaplan ismi ön plana çıktı ve yönetim kurulu olarak bu konuda görüş birliğine vardık. Yarın teknik direktörlük görevi için Mustafa Kaplan'la ilk görüşmeyi gerçekleştireceğim."
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