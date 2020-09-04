Murat Dalkılıç'ın boyu kaç cm? Twitter'dan isyan etti: "Boyum 1.71 değil"

Oyuncu Hande Erçel'le ayrılan Murat Dalkılıç'ın adı gündemden düşmüyor. Şimdi de Dalkılıç'ın boyunun kaç cm olduğu gündem oldu. Web sitelerinde birçok yerde Murat Dalkılıç'ın boyu kaç cm araştırması yapıldığında 1.71 cm sonucu çıkmasına rağmen Dalkılıç bunu yalanlayan bir tweet attı. Daha sonra takipçilerinin gerçek boyunu sorması üzerine sessiz kaldı.

MURAT DALKILIÇ'IN BOYU KAÇ CM?

Başarılı şarkıcı Murat Dalkılıç'ın adı son günlerde gündemden düşmüyor. Oyuncu Hande Erçel'den bebek istediği için ayrıldığı iddia edilen Murat Dalkılıç'ın boyunun kaç cm olduğu tartışılmaya başlandı. Birçok web sitesinde bulunan bilgilerin neredeyse hepsinde Dalkılıç'ın boy uzunluğunun 1.71 cm olduğu yönünde.

Peki Murat Dalkılıç'ın boy uzunluğu kaç cm? Bu tartışmalara son noktayı koymak isteyen Dalkılıç, Twitter hesabından " İyi de benim boyum 1.71 değil ki" tweetini paylaştı. Kısa bir sürede Dalkılıç'ın yaptığı paylaşıma onlarca yorum geldi. Birçok yerde boy uzunluğunun 1.71 cm olduğu yazan Murat Dalkılıç, takipçilerinin gerçek boy uzunluğunun kaç cm olduğunu sorması üzerine bir yorum yapmadı.

İşte Murat Dalkılıç'ın paylaşımı:



