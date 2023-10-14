Murat Dalkılıç sevgilisi hakkında konuştu! İngiltere'ye taşındığını açıkladı! 'Yakında tanıyacaksınız'

Şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Murat Dalkılıç, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Eda isimli yeni sevgilisi hakkında açıklamalar yapan ünlü şarkıcı İngiltere'ye taşındığını açıkladı.

"İNGİLTERE'YE TAŞINDIM"

Şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Murat Dalkılıç, kız arkadaşıyla ilgili soruları cevapladı.

Verdiği bir sokak röportajında 'Kendisini tanıyacaksınız yakında. Ben çok fazla bıdı bıdı yapmak istemem. Londra'da yaşıyor. İngiltere'ye onun için taşındım' dedi.

Ünlü şarkıcının İngiltere'ye taşındığını duyan hayranları 'Bizi bırakıp nereye', 'Bir kız geldi kopardı bizden', 'Siz mutlu olun da nerde olduğunuz önemli değil' gibi yorumlarda bulundu.

Murat Dalkılıç 7 Ağustos 1983, İzmir doğumludur. 2008'de "Kasaba" şarkısıyla çıkış yaptı ve 2010'da "La Fontaine", "Külah" ve "Dönmem" gibi şarkılara yer verdiği ilk stüdyo albümü Merhaba'yı yayımladı.

Bugüne kadar iki Türkiye Video Müzik Ödülü ve bir Altın Kelebek Ödülü kazanan Murat Dalkılıç, müzikal kariyerinin yanı sıra 2014'te Söyle Söyleyebilirsen yarışmasını sundu ve Sil Baştan dizisinde oynadı.





