MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Dalkılıç sevgilisi hakkında konuştu! İngiltere'ye taşındığını açıkladı! 'Yakında tanıyacaksınız'

Murat Dalkılıç sevgilisi hakkında konuştu! İngiltere'ye taşındığını açıkladı! 'Yakında tanıyacaksınız'

14.10.2023 16:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pop müziğin güçlü isimlerinden Murat Dalkılıç, yeni sevgilisiyle gündem oldu. Eda isimli kız arkadaşıyla sık sık görüntülenen ünlü popçu herkesi hayrete düşüren bir açıklamada bulundu.

Şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Murat Dalkılıç, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Eda isimli yeni sevgilisi hakkında açıklamalar yapan ünlü şarkıcı İngiltere'ye taşındığını açıkladı.

"İNGİLTERE'YE TAŞINDIM"

Şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Murat Dalkılıç, kız arkadaşıyla ilgili soruları cevapladı.

ezgif.com-webp-to-jpg (22)

Verdiği bir sokak röportajında 'Kendisini tanıyacaksınız yakında. Ben çok fazla bıdı bıdı yapmak istemem. Londra'da yaşıyor. İngiltere'ye onun için taşındım' dedi.

murat-dalkilicin-yeni-sevgilisi-kim-el-ele-poz-verdiler-1

Ünlü şarkıcının İngiltere'ye taşındığını duyan hayranları 'Bizi bırakıp nereye', 'Bir kız geldi kopardı bizden', 'Siz mutlu olun da nerde olduğunuz önemli değil' gibi yorumlarda bulundu.

murat-dalkilic-yeni-sevgilisi-ikBKRGqn

Murat Dalkılıç 7 Ağustos 1983, İzmir doğumludur. 2008'de "Kasaba" şarkısıyla çıkış yaptı ve 2010'da "La Fontaine", "Külah" ve "Dönmem" gibi şarkılara yer verdiği ilk stüdyo albümü Merhaba'yı yayımladı.

ezgif.com-webp-to-jpg (23)

Bugüne kadar iki Türkiye Video Müzik Ödülü ve bir Altın Kelebek Ödülü kazanan Murat Dalkılıç, müzikal kariyerinin yanı sıra 2014'te Söyle Söyleyebilirsen yarışmasını sundu ve Sil Baştan dizisinde oynadı.
muratdalkilicsevgili

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Stüdyo bir anda alev aldı! Ortalık karıştıStüdyo bir anda alev aldı! Ortalık karıştı
Lüks karavanı görenleri şaşırttı! 'Ne zor hayat ama'Lüks karavanı görenleri şaşırttı! 'Ne zor hayat ama'
Hayalindeki erkeği açıkladı! "Paçasına sarılırım"Hayalindeki erkeği açıkladı! "Paçasına sarılırım"
Anahtar Kelimeler:
Murat Dalkılıç sosyal medya sevgilisi kelebe

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yeni imajını görücüye çıkarttı! Hayranları hemen fark etti

Yeni imajını görücüye çıkarttı! Hayranları hemen fark etti

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi

Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi

Hamas, İsrailli çocukları paylaştı

Hamas, İsrailli çocukları paylaştı

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.