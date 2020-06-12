Murat Elkatmış Fenerbahçe'nin radarına girdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un genç forveti Murat Elkatmış, Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

1928 Bucaspor'dan forvet Barış Sungur ve Gölcükspor'dan orta saha İsmail Yüksek'i renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki Murat için de devrede olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'nin yanı sıra Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği'nin de Murat Elkatmış için nabız yokladığı vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişip bu sezon vitrine çıkan genç forvet ligde 10 karşılaşmada görev alıp 1 kez ağları sarstı.

(DHA)



