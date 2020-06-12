Murat Elkatmış Fenerbahçe'nin radarına girdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un genç forveti Murat Elkatmış, Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.
1928 Bucaspor'dan forvet Barış Sungur ve Gölcükspor'dan orta saha İsmail Yüksek'i renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki Murat için de devrede olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'nin yanı sıra Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği'nin de Murat Elkatmış için nabız yokladığı vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişip bu sezon vitrine çıkan genç forvet ligde 10 karşılaşmada görev alıp 1 kez ağları sarstı.
(DHA)
Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha
Beşiktaş'tan tarihi kampanya
Süper Lig'de sahne Beşiktaş’ın
Rebrov Fenerbahçe hakkında konuştu
Sneijder'den G.Saray taraftarına müjde
Muslera o aileye teşekkür etti! Oğlunun adı…
Flaş! "Yaz transfer dönemi erken başlayabilir"
Trabzonspor'da sürpriz gelişme! Kadroya alındı...
Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor!
Trabzonspor'da test sonuçları belli oldu
Cimbom'dan transfer bombası
TFF Riva VAR Merkezi lige hazır
Bursaspor son anlarda nefes alıyor
Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor
Okuyucu Yorumları 1 yorum