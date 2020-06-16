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Murat Göğebakan kimdir? Murat Göğebakan ne zaman ve neden öldü? İşte hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 21:41 | Son Güncelleme

Anadolu rock müziğinin sevilen isimlerinden olan Murat Göğebakan, 6 yıl önce hayatını kaybetti. Kısa süren ömrüne büyük başarılar sığdıran Murat Göğebakan, uzun süre kanser tedavisi gördü. İlk olarak 1996'da Ben Sana Aşık Oldum albümüyle büyük çıkış yapan Göğebakan'ın, 2002'deki Ay Yüzlüm albümü de büyük ilgi gördü. Peki Murat Göğebakan kimdir, neden ve ne zaman öldü? Murat Göğebakan'ın eşi kim? İşte Murat Göğebakan'ın eşi ve ölümüyle ilgili bilgiler ve hayat hikayesi.

Murat Göğebakan kimdir? Murat Göğebakan ne zaman ve neden öldü? İşte hayat hikayesi

Kısa süren ömrüne büyük başarılar sığdıran Murat Göğebakan, hayranları tarafından ölümünün 6. yılında anılıyor. İlk kez 2009 yılında kansere yakalan Murat Göğebakan’ın hastalığı yeniden nüksetmiş, lösemiye bağlı ani kalp durması sonucu hayatını kaybetmişti. İşte Anadolu rock türünde sevilen şarkıları olan Murat Göğebakan’ın yaşamıyla ilgili merak edilenler.

MURAT GÖĞEBAKAN'IN HASTALIĞI VE ÖLÜMÜ

Başarılı sanatçı, 2009'un Mayıs ayında grip olduğu düşüncesiyle gittiği hastanede, kan kanseri olduğunu öğrendi. İlerleyen hastalığı dolayısıyla hastaneye yatan sanatçı, 2010'da hastalığını yenerek müzik hayatına devam etti.

Ancak hastalığı yeniden nükseden Murat Göğebakan, 24 Temmuz 2014 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 31 Temmuz 2014 tarihinde vefat etti. Göğebakan’ın cenazesi Fatih Camii’nde kılınan namazdan sonra Adana’nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı’na defnedildi.

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MURAT GÖĞEBAKAN KİMDİR? İŞTE HAYAT HİKAYESİ

9 Ekim 1968 tarihinde Adana'da doğdu. Anne ve babası Almanya’da çalışmakta olduğundan 7 yaşına kadar Adana-Almanya arasında yaşadı. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladı. Ardından 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’na girdi. Tamamladığı üniversite eğitiminden sonra da Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak yer aldı. Bu yıllarda dergah eğitimi aldı, gitar dersleri verdi ve bar çalışmaları yaptı. 1995 yılına kadar Adana'da yaşadı.

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1995 yılında, hayallerini gerçekleştirmek ve bir albüm çıkarmak için İstanbul’a geldi. Yaşadığı her türlü zorluğa rağmen 1996 yılında “Ben Sana Aşık Oldum” isimli albümünü çıkardı ve bu albümü ile büyük bir çıkış yaptı. Kral TV Video Müzik Ödülleri töreninde “Yılın Şarkısı” “En İyi Söz” “En İyi Beste” “En İyi Rock” ve “En İyi Çıkış Yapan” kategorilerinde aday gösterildi. “En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı” ödülünü aldı.

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Sindoma Müzik şirketinin kurulmasının ardından, bu şirketten “Sen Rahatına Bak”, “Tek Suçum Seni Sevmekmiş” ve “Merhaba” ismli albümlerini çıkardı. 2000 yılında Sema Bekmez ile evlenen Göğebakan, 2002 yılında çıkardığı “Ayyüzlüm” isimli albümüyle MÜYAP’ın “En Çok Satan Albüm Ödülleri”ne layık görüldü. Daha sonra çıkardığı “Yaralı” ve “Sana Olan Aşkım Şahit” isimli albümleriyle başarısını devam ettiren sanatçı, bu süre içerisinde “Hasan’dan Olma Hatice’den Doğma Murat Göğebakan” isimli bir de kitap çıkardı.

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MURAT GÖĞEBAKAN'IN EŞİ KİMDİR?

Murat Göğebakan 2000 yılında Sema Bekmez'le nikah masasına oturdu. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son buldu. 2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra eşi Sema Bekmez’le yollarını ayırmıştı. Ayrılığın gerekçesi ihanetti. Ünlü şarkıcı, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açtı ve dava 2011 yılında sonuçlandı, çift resmen boşandı.

MURAT GÖĞEBAKAN'IN MÜZİK KARİYERİ

1995 yılında İstanbul’a gelen Murat Göğebakan, 90’lı yılların en önemli müzik adamlarından birisi olan Hilmi Topaloğlu’nun sahibi olduğu Prestij Müzik’ten albüm teklifi aldı. Bu şirketten 1997 yılında Ben Sana Aşık Oldum isimli albümünü çıkardı ve bu albümü ile büyük bir çıkış yaptı. Klip çektiği Ben Sana Aşık Oldum, Kara Gözlüm, Öyle ki Hasretimsin gibi şarkıları yurt genelinde çok sevildi. Murat Göğebakan, Kral TV tarafından düzenlenen Kral TV Video Müzik Ödülleri töreninde “Yılın Şarkısı”, “En İyi Söz”, “En iyi beste”, “En İyi Rock” ve “En İyi Çıkış Yapan” kategorilerinde aday gösterildi. En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı ödülünü aldı.

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Hilmi Topaloğlu ve ortaklarıyla yaşadığı problemler[1] yüzünden Prestij Müzik’ten ayrılan şarkıcı, 1998 yılında Sindoma Müzik’e transfer oldu. Dönemin birçok popüler şarkıcısını da bünyesinde bulunduran bu şirketten Sen Rahatına Bak, Tek Suçum Seni Sevmekmiş ve Merhaba isimli albümlerini çıkardı. Kara Sevda, Unutur muyum Seni, Malabadi Köprüsü, Göç, Anlasana, Merhaba, Yeminin mi Var şarkılarına çektiği klipler, dönemin önemli çalışmaları arasında yer aldı.

Sanatçı, kariyerinin en parlak dönemini ise 2002 sonrasında yaşadı. 2002 yılında, Ali Özbir’in sahip olduğu Özbir Müzik Yapım’dan çıkardığı Ayyüzlüm isimli albümüyle büyük beğeni toplayan Murat Göğebakan, MÜYAP’ın “En Çok Satan Albüm” ödülüne layık görüldü. Yurdun hemen hemen her yerinde konserler verdi. Bora Ayanoğlu’nun efsanevi eseri “Yunus”un üzerine Ömer Faruk Güney’ in yazdığı sözlerle meydana getirilen Ayyüzlüm isimli şarkı ve bu şarkının yer aldığı albüm, Murat Göğebakan’ın kariyerinin en önemli çalışmalarından biri oldu. Yine aynı albümde yer alan Vazgeçilmiyor ve Namus Belası isimli eserler büyük beğeni topladı.

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Ardından çıkardığı Yaralı, Sana Olan Aşkım Şahit ve Sevgiliye isimli albümleriyle başarısını devam ettiren sanatçı, bu süre içerisinde Hasan’dan Olma Hatice’den Doğma Murat Göğebakan isimli bir de kitap çıkardı. 2010 yılında kan kanserine yakalanan Göğebakan, tedavisi bittikten sonra Aşıklar Yolu adlı albümü yayımladı. 2012 yılının Mart ayında çıkardığı Aşkın Gözyaşları adlı albümün ilk klibini “Vurgunum”, ikinci klibini ise “Unutulan” adlı parçalara çekti.

Müzik kariyeri boyunca Ahmet Koç, Ali Koç, Tuncer Tunceli, Grup Çağrışa, Nazmi Sunal, Gece Yolcuları, Emrah Demiralp, Ali Demirel, Ömer Faruk Güney, Yıldıray Gürgen gibi önemli müzik adamlarıyla çalışan Murat Göğebakan; Cem Karaca, Barış Manço, Bora Ayanoğlu, Zülfü Livaneli, Ünol Büyükgönenç, Cengiz Kurtoğlu, Sinan Özen ve Ferdi Tayfur gibi önemli isimlerin eserlerini de albümlerinde yorumlama fırsatı buldu. 1999 yılında Cansu Koç’la “Kendim Ettim Kendim Buldum”, 2004 yılında Emir Şaşmaz’la “Gideceksen”, yine 2004 yılında “Aynı Mahallenin Çocukları” (Yaşar, Haluk Levent, Feridun Düzağaç, Kurtuluş Türkgüven) ile “Akdeniz Akşamları”, 2007 yılında Zeliha Sunal ile “Kara Gözlüm”, 2010 yılında ise Örge Volkan’la “Karagül” isimli şarkılarda düet yaptı. Kendi albümleri dışında Sindomax, Aynı Mahallenin Çocukları, Geçmişten Geleceğe Yunus Emre ve Bahar gibi projelerde yer aldı.

Sevenleri ona ‘Ağabey’ diye hitap etmektedir. Murat Göğebakan kendisine “Sevgi Adamı” lakabını takmıştır ve öyle tanınır. Son olarak Recep Tayyip Erdoğan için bestelediği “Uzun Adam” şarkısıyla gündeme gelmiştir. Şarkı, Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kullanılmıştır.

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