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Murat Kekilli, Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi

12.10.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Kekilli, Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Murat Kekilli, Poll Production tarafından düzenlenen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında dinleyicileriyle buluştu.

Sahneye motosikletle çıkan Kekilli, konsere "Unutamam Seni" şarkısını söyleyerek başladı.

Konserde, "Karagözlüm" eserini arabesk, Karadeniz ve Ege versiyonlarında seslendiren Kekilli, "Bu Akşam Ölürüm", "Salını Salını" ve "Avara"nın yanı sıra sevilen diğer şarkılarını söyledi.

"İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım" ve "Dostum Dostum" gibi türküleri de yorumlayan Kekilli, Erkin Koray ve Barış Manço'yu anmak için eserleri olan "Şaşkın" ile "Aynalı Kemer"i seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kekilli'ye, dinleyiciler de şarkılarında eşlik etti.

Konserin ardından basın mensuplarına açıklama yapan sanatçı Murat Kekilli, hafta başı ve havanın serin olmasına rağmen konsere yoğun katılımın olduğunu ve dostlarının kendisini yalnız bırakmadığını ifade etti.

Sektörün içinde 25 yıldır olduğunu ve Kuruçeşme Açıkhava'ya ilk defa geldiğini anlatan Kekilli, "Heyecanı başkaymış. Ben bugün sahneye çıkarken kalbimin farklı attığını da hissettim. Buranın atmosferi farklıymış. Buranın atmosferini de gelen kitleyi de çok beğendim. Her şey çok güzeldi." diye konuştu.

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