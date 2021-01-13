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Murat Nehri’nde balık bolluğu

13.01.2021 09:03 | Son Güncelleme:
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Muş’un Varto ilçesinde kar yağışının ardında havanın soğumasıyla birlikte balıkçılar Murat Nehri’nde yakalamış oldukları balıkları tezgâhlarda sergilemeye başladı.Varto ilçesinden geçen Murat Nehri’nde balık bolluğu yaşanırken, balıkçılar ise tuttukları balıkları köşe başlarında kurdukları tezgâhlarda satışa sunuyor.

Muş’un Varto ilçesinde kar yağışının ardında havanın soğumasıyla birlikte balıkçılar Murat Nehri’nde yakalamış oldukları balıkları tezgâhlarda sergilemeye başladı.
Varto ilçesinden geçen Murat Nehri’nde balık bolluğu yaşanırken, balıkçılar ise tuttukları balıkları köşe başlarında kurdukları tezgâhlarda satışa sunuyor. Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Metin Göreş, Murat Nehri’nde geçen seneye göre balık bolluğu yaşandığını söyledi. Göreş, “Havaların soğuması sonucu balık bolluğu yaşanıyor. Bolluktan dolayı balığın kilosunu 10 TL’ye satıyoruz. Daha önce 15 TL olan fiyatlar düşünce, vatandaşlarımız zorlanmadan balık alabiliyor” dedi.

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