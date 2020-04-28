Murat Övüç'ten Süleyman Soylu açıklaması! 'Yola devam'

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, polislerin kendisine 'iğrençsin' dediğini ileri sürmüştü. Bu açıklamasından sonra Övüç sosyal medyada gündem olmuş ve kendisine destek mesajları gelmişti.

Övüç yeni bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaklaşımına teşekkür eden Murat Övüç, “Esenyurt’ta olumsuz olay yaşadım. Sağ olsunlar İçişleri Bakanım Sayın Süleyman Soylu’ya, Esenyurt Kaymakamına çok teşekkür ediyorum. Bütün müdürlerime, Emniyet Müdürlerime çok teşekkür ediyorum. Telefonum susmadı. Allah bin kere razı olsun.

Aynen durmayacağım yola devam edeceğim. Bütün polis kardeşlerimi, emniyet mensuplarımı çok seviyorum” dedi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 2.3 milyon takipçiye sahip.



