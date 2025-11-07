Murat Özkaya kimdir, neden gözaltına alındı, suçlama ne? Eyüpspor'un efsane başkanı olarak anılırken, bahisten gözaltında

Murat Özkaya kimdir, neden gözaltına alındı, suçlama ne? sorusunun yanıtı bir anda futbol dünyasının gündemi oldu. Bu sabah saatlerinde başlatılan futbolda bahis operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un Kulüp Başkanı Murat Özkaya da vardı. Herkes Eyüpspor'un efsane başkanı olarak anılırken, bahisten gözaltına alınan Murat Özkaya'nın kim olduğunu ve suçlamanın ne olduğunu merak etmeye başladı.

MURAT ÖZKAYA KİMDİR?

Murat Özkaya, 1971 yılında dünyaya geldi. Tanınmış iş insanı Özkaya, Metal Oto'nun sahibi ve Eyüpspor'un başkanı.

MURAT ÖZKAYA KAÇ YAŞINDA?

22 Mart 1971 yılında doğan Murat Özkaya, 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

MURAT ÖZKAYA ASLEN NERELİ?

İstanbul'un Eyüp ilçesinde dünyaya gelen Murat Özkaya, doğma büyüme İstanbullu olarak biliniyor.

MURAT ÖZKAYA NE İŞ YAPIYOR, MESLEĞİ NE?

Murat Özkaya, Türkiye genelinde 9.000 araç filosu olan ve 25 ilde faaliyet gösteren Metal Oto'nun sahibi. 2005 yılında kurulan otomotiv filo yönetimi şirketi, 2018 yılında bünyesine Central Rent a Car ve Green Motion markalarının da katılması ile araç kiralama alanında hizmet vermeye başladı.

Özkaya, iş dünyasının yanı sıra futbol dünyasının da tanınmış yüzlerinden.

MURAT ÖZKAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI? SUÇLAMA NE?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, iddiaya göre bahis hesaplarına sahip olan ve bahis oynayan 17 hakem 'görevi kötüye kullanma' ve 'müsabaka sonucunu etkileme' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, Süper Lig'deki Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşaspor'un eski Başkanı Mehmet Fatih Saraç'ın da 'müsabaka sonucunu etkileme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Spor kulübü yönetimiyle aktif spor yöneticisi kimliğiyle dikkat çeken Murat Özkaya, 2019 yılından beri Eyüpspor başkanlığını üstleniyor. Kulübü ikinci ligden çıkarıp Sğper Lig'e kadar yükselten Özkaya, daha önce verdiği bir röportajda “Belki bir gün Eyüp’te Liverpool maç yapar” sözleriyle adından söz ettirmişti. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, kulübün sportif başarısının yanında altyapı ve tesisleşme gibi yapısal gelişmelere de önem veren faaliyetlerde bulundu.