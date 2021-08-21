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Murat Sancak: 1 puana şükretmemiz lazım

21.08.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Kayserispor, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası açıklamada bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "1 puana şükretmemiz lazım. Kayserispor'u da tebrik etmek lazım. Yeni hoca ile inşallah çıkış yaparlar" dedi.

Murat Sancak: 1 puana şükretmemiz lazım

Ligin 2. haftasında Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma sonrası açıklamalarda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Kayseri deplasmanında beklemedikleri bir skor ile karşılaştıklarını söyleyerek, "Demek ki Fenerbahçe maçından sonra takım yoruldu ama bu maçta 1 puan kardır. 1 puan kazandık. Beklediğimiz bir sonuç değildi. Daha farklı bekliyorduk. 1 puana şükretmemiz lazım. Kayserispor'u da tebrik etmek lazım. Yeni hoca ile inşallah çıkış yaparlar" diye konuştu.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kayserispor Adana Demirspor
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