Murat Sancak'tan efsane 'Balotelli'ye Siirt büryanı yedirdim''

Adana Demirspor'da gösterdiği performansla kısa sürede herkesi kendine hayran bırakan Balotelli'nin ortaya çıkan anısı taraftarları güldürdü. Adana temsilcisinin başkanı Murat Sancak, katıldığı canlı yayında konuştu.

"FATİH KADINLAR PAZARI'NA GÖTÜRÜP SİİRT BÜRYANI YEDİRDİM"

Murat Sancak, "Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Mario Balotelli'yi Fatih Kadınlar Pazarı'na götürüp Siirt büryanı yedirdim. Adam Türkiye'ye geliyor beni arıyor. Demek ki bizi seviyor" dedi.

"OYNATMAK İÇİN DEĞİL, PR İÇİN ALDIM"

Murat Sancak, "Ben Balotelli'yi oynatmak için değil, PR için aldım. Gerçekçi olmak lazım. Ama faydalandık, 19 gol attı. O da bizim ekstra avantajımız oldu." ifadelerini kullandı.



