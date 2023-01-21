Murat Ünalmış ve Melis Sezen'li Gülcemal dizisinin kadrosu belli oldu! Gülcemal ne zaman başlayacak, konusu ne?

FOX TV, Gülcemal kod adlı yeni dizisini duyurdu ve yeni dizi için geri sayım başladı. MF Yapım imzalı dizi, Asena Bülbüloğlu imzası taşırken, dizinin senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme alıyor. Başrollerinde Melis Sezen Murat Ünalmış yer aldığı dizinin kadrosu ise şekillendi. Peki, Gülcemal ne zaman başlayacak, konusu nedir? İşte tüm ayrıntılar...

GÜLCEMAL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Büyük bir merakla beklenen Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış “Gülcemal” Melis Sezen ise “Deva” karakterlerine hayat verecek. Dizinin çekimlerinin yakın zamanda başlaması bekleniyor. Yayın tarihi hakkında ise güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

GÜLCEMAL OYUNCULARI KİMLER?

Gülcemal dizisinin kadrosunda ayrıca, Sema Keçik, Samet Kaan Kuyucu, İlay Erkök, Atilla Şendil, Nilüfer Açıkalın, Burak Can, Cahit Gök, Meltem Akçöl, Sabahattin Yakut, İpek Ayaz Kortunç ve Gökçem Çoban yer alacak. Dizinin oyuncu kadrosu ve karakterlerinin tamamı şöyle;

Murat Ünalmış - Gülcemal

Melis Sezen - Deva

Sema Keçik - Zafer

Samet Kaan Kuyucu - Mert

İlay Erkök - Gülendam

Atilla Şendil - Halil İbrahim

Nilüfer Açıkalın - Gara Ana

Burak Can - Armağan

Cahit Gök - Vefa

Meltem Akçöl - İpek

Sabahattin Yakut - Emrullah

İpek Ayaz Kortunç - Canan

Gökçem Çoban - Semra



