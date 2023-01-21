Murat Ünalmış ve Melis Sezen'li Gülcemal dizisinin kadrosu belli oldu! Gülcemal ne zaman başlayacak, konusu ne?

FOX TV, Gülcemal kod adlı yeni dizisini duyurdu ve yeni dizi için geri sayım başladı. MF Yapım imzalı dizi, Asena Bülbüloğlu imzası taşırken, dizinin senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme alıyor. Başrollerinde Melis Sezen Murat Ünalmış yer aldığı dizinin kadrosu ise şekillendi. Peki, Gülcemal ne zaman başlayacak, konusu nedir? İşte tüm ayrıntılar...
Büyük bir merakla beklenen Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış “Gülcemal” Melis Sezen ise “Deva” karakterlerine hayat verecek. Dizinin çekimlerinin yakın zamanda başlaması bekleniyor. Yayın tarihi hakkında ise güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.
Gülcemal dizisinin kadrosunda ayrıca, Sema Keçik, Samet Kaan Kuyucu, İlay Erkök, Atilla Şendil, Nilüfer Açıkalın, Burak Can, Cahit Gök, Meltem Akçöl, Sabahattin Yakut, İpek Ayaz Kortunç ve Gökçem Çoban yer alacak. Dizinin oyuncu kadrosu ve karakterlerinin tamamı şöyle;
Murat Ünalmış - Gülcemal
Melis Sezen - Deva
Sema Keçik - Zafer
Samet Kaan Kuyucu - Mert
İlay Erkök - Gülendam
Atilla Şendil - Halil İbrahim
Nilüfer Açıkalın - Gara Ana
Burak Can - Armağan
Cahit Gök - Vefa
Meltem Akçöl - İpek
Sabahattin Yakut - Emrullah
İpek Ayaz Kortunç - Canan
Gökçem Çoban - Semra