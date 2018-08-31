Murat Yıldırım'dan Kenan Işık açıklaması

Oyuncu, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’in eski sunucusu Kenan Işık’ın sağlık durumuyla ilgili soruya, “Ailesinden dolayı ziyaret etme şansım olmadı. İnşallah en yakın zamanda gelir ve programı sunmaya devam eder” yanıtını verdi.

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Kenan Işık, 2014 yılının Mart ayında, İstanbul'da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşmüş ve başını çarpmıştı. Komada yaşam mücadelesini sürdüren Işık'ın tedavisi evinde devam ediyor. Sanatçının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.



