MAGAZİN

Murat Yıldırım'dan Kenan Işık açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.08.2018 21:52 | Son Güncelleme

Murat Yıldırım ve eşi İmane Elbani şarkıcı Bengü'nün düğününde görüntülendi. Yıldırım, 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının eski sunucusu Kenan Işık ile ilgili açıklamalarda bulundu

Murat Yıldırım'dan Kenan Işık açıklaması

Oyuncu, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’in eski sunucusu Kenan Işık’ın sağlık durumuyla ilgili soruya, “Ailesinden dolayı ziyaret etme şansım olmadı. İnşallah en yakın zamanda gelir ve programı sunmaya devam eder” yanıtını verdi.

--3694799

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Kenan Işık, 2014 yılının Mart ayında, İstanbul'da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşmüş ve başını çarpmıştı. Komada yaşam mücadelesini sürdüren Işık'ın tedavisi evinde devam ediyor. Sanatçının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.


PARTNERKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyorKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyor
Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez'in nişan tarihi belli oldu Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez'in nişan tarihi belli oldu
Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ı kızdırdıSerdar Ortaç, Chloe Loughnan'ı kızdırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Murat yıldırım kenan ışk kim milyoner olmak ister

En Çok Okunan Haberler

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Çok önemli gelişme! İran Irak'a füzeleri gönderdi

Çok önemli gelişme! İran Irak'a füzeleri gönderdi

ABD'den İdlib için kritik açıklama

ABD'den İdlib için kritik açıklama

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Galatasaray'dan Cornelius, Vagner Love ve Ömer Bayram bombası

Galatasaray'dan Cornelius, Vagner Love ve Ömer Bayram bombası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Göksel: 'Sizce depresyonda mıyım?'

Göksel: 'Sizce depresyonda mıyım?'

Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez'in nişan tarihi belli oldu

Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez'in nişan tarihi belli oldu

Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ı kızdırdı

Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ı kızdırdı

Merve Boluğur'a büyük ayıp

Merve Boluğur'a büyük ayıp

Ünlü Instagram fenomeni, Şahan Gökbakar'ın şirketiyle anlaştı!

Ünlü Instagram fenomeni, Şahan Gökbakar'ın şirketiyle anlaştı!

Belçin Bilgin'e kötü haber

Belçin Bilgin'e kötü haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.