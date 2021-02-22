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Muratdağı’nda yabani hayvanlar için yem bırakıldı

22.02.2021 13:01 | Son Güncelleme:
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Kar yağışının yoğun olduğu Uşak’ın Muratdağı bölgesinde yabani hayvanlar için harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, doğaya yem bıraktı.2 bin 312 metre yüksekliğiyle Uşak’ın en yüksek dağı olan Muratdağı’nda zorlu kış şartlarında yabani hayvanların aç kalmaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kar yağışının yoğun olduğu Uşak’ın Muratdağı bölgesinde yabani hayvanlar için harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, doğaya yem bıraktı.
2 bin 312 metre yüksekliğiyle Uşak’ın en yüksek dağı olan Muratdağı’nda zorlu kış şartlarında yabani hayvanların aç kalmaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, karın yaklaşık 50 santimetreye kadar ulaştığı Muratdağı’nda çeşitli yerlere sakatat, yonca, buğday, yeşillik gibi birçok yiyecek bıraktı. Tavşan, yılkı atları, kurt ve yabani kuşlar gibi değişik türde çok sayıda hayvanın bulunduğu Muratdağı’nda tüm hayvanların yiyebileceği yemler ekipler tarafından dağıtıldı.

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