Muratpaşa Belediyesi çalışmalarını anlattı

Çalışmaları, belediye adına Sosyal Yardım İşleri Müdürü ve Muratpaşa Belediyesi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Koordinatörü Emin Sözen’in video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda anlatıldı. Toplantıya, Bandırma, Mudanya, Kadıköy, Tepebaşı, Bilecik, Adalar ve Çankaya belediyeleri koordinatörlerinin yanı sıra birlik danışma kurulu üyeleri katıldı. Sözen, belediye olarak, Muratpaşa’nın Antalya’nın günlük kent hayatının merkezi olması, sahip olduğu turizm potansiyeli ve 16 bin 263 yerleşik yabancı nüfusuyla salgın sürecini pandemi haline gelmeden izlemeye başladıklarını söyledi. Bu noktada Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın öngörü ve değerlendirme ve müdahalelerinin bu zorlu döneme belediyenin uyum sağlamasını kolaylaştırdığını aktaran Sözen, Türkiye’de ilk vakanın 11 Mart’ta doğrulanmasının ardından adımları hızla atmaya başladıklarını belirtti.

Her eve maske dağıtıldı

Sözen, ilk olarak Belediye Başkanı Uysal’ın talimatıyla, ilçe belediyelerinin görevi olmamasına rağmen, caddeler, sokaklar ve kamu kurumlarında dezenfekte çalışmalarına başlarken belediye içinde de ciddi bir yapılanma gerçekleştirdiklerini belirtti. Bir yandan genel kamu yönetiminin aldığı önlemleri en etkin şekilde uygulanmasını sağlarken diğer yanda mücadelede boşluk hissedilen her alanda Muratpaşa Belediyesi olarak var olduklarını aktaran Sözen, 750 bin yıkanabilir ve yüzde yüz pamuklu kumaştan imal edilen maskeleri 510 bin nüfuslu ilçede kapı kapı her eve ve esnafa dağıtıldığını söyledi.

Sözen, bununla birlikte belediyenin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM) 3 boyutlu yazıcıların da desteğiyle siperlikli yüz maskesi üretilerek başta sağlık çalışanları olmak üzere riskli meslek guruplarına dağıtıldığını aktardı. Sözen, şu ana kadar dağıtılan yüz koruyuculu siperlikli maske sayısının 40 bin civarında olduğunu söyledi.

Ozon odası kuruldu

Salgının yaratabileceği olası gıda sıkıntısına dikkat çekmek ve üretimi teşvik etmek içinde de park ve boş alanları birer tarlaya dönüştürerek 70 dönüm alanda mısır ekimi yapıldığını da sözlerine ekleyen Sözen, dezenfekte çalışmalarının ise 11 Mart’tan bugüne 10 arazözle desteklenen 75 kişilik bir ekip tarafından kapsamlı olarak yürütüldüğünü belirtti. Sözen, ayrıca, belediye çalışanları ile belediyeye gelen vatandaşların sağlığı için de, hizmet binası girişine bireysel dezenfeksiyonu sağlamak amacıyla ozon odası kurulduğunu vurguladı.