Muratpaşa Belediyesinden, pandemi mücadelesinde yeni önlemler

Muratpaşa Belediyesi, pandemi ile etkin mücadele ve vatandaşlarla, belediye personelinin sağlığını korumak amacıyla, vatandaşlara; iş ve işlemlerini, zorunlu haller dışında, belediye hizmet binasına gelmeden belediyenin resmi web sitesi, mobil uygulaması ve 444 80 07 numaralı Turunç Masa çağrı merkezi aracılığıyla yapmaları çağrısında bulundu.

İnternet üzerinden de hizmet alabilirsiniz

Pandemi sürecinin ilk gününden itibaren halk sağlığını korumak amacıyla titiz çalışmalar yürüten, Muratpaşa Belediyesi yaşanan son gelişmeler üzerine yeni önlemleri devreye aldı. Muratpaşa Belediyesi’nin halk sağlığını korumak ve alınan önlemler kapsamında; vatandaşlardan zorunlu haller dışında iş ve işlemlerini belediye hizmet binasına gelmeden belediyenin resmi web sitesi, mobil uygulaması veya 444 80 07 numaralı Turunç Masa çağrı merkezi aracılığıyla yapmaları istendi.

Alternatif mutfaklardan yemek ve kuru gıda

Hizmet binası dışındaki birimlerde de yeni düzenlemelere gidildi. Pandemi sürecinde ilk günden itibaren her gün; 700 hane ve yaklaşık 3100 ihtiyaç sahibi vatandaşa sıcak yemek sunan Aşevi, önlemler kapsamında geçici süreyle kapatıldı. Aşevi kapalıyken de; yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlarla ve bimekan vatandaşlar için sıcak yemek belediyenin diğer birimlerinin mutfaklarında hazırlanıp kendilerine ulaştırılacak. Daha önce Aşevi hizmetlerinden yararlanan ve yemek yapabilecek durumda olan vatandaşlara ise kuru gıda yardımında bulunulacak. Aşevinde gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Eylül ayı ortalarından itibaren tekrar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyarete kapandı

Muratpaşa Belediyesi; vatandaşların ve personelin sağlığını korumak için ayrıca hizmet binasında belediye personeli sayısını da azaltma kararı aldı. Hizmet binası içindeki birimler, işlerin aksamasına neden olmayacak şekilde, isteyen personellerin izinlerini kullanmasını sağlayacak. Hizmet binasındaki ortak kullanım alanlarına yönelik olarak da düzenlemeler yapıldı. Tüm personel vatandaşların, ozon odasının bulunduğu tek noktadan giriş yapması sağlanacak. Muratpaşa Belediyesi, yeni önlemler kapsamında; Ermenek Mahallesi’nde bulunan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni de ziyarete kapadı. "Komşularımızın sağlığı için"

Vatandaşlardan evlerinden dışarı çıktıklarında mutlaka maske kullanmaları çağrısında bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; “Salgını kontrol altına alarak, uyarılara uyarak yenebiliriz. Komşularımızın ve personelimizin sağlığını korumak için bir dizi yeni önlemler aldık. Personelimiz çalışırken de maske kullanacak. Komşularımız da maske kullanmaya, sosyal mesafelerini korumaya ve hijyen konusunda titizlik göstermeye devam etsinler. Belediye olarak aldığımız her önlem, komşularımızın ve personelimizin sağlığını korumak içindir” dedi.

