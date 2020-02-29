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Muratpaşa Belediyespor’un rakibi, Yalıkavak

ANTALYA HABERLERİ  | 29.02.2020 10:55 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, yarın saat 15.00’de kendi evinde Süper Lig’de sezonun flaş ekiplerinden Yalıkavak’la karşılaşacak.Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig’in 16’ncı hafta maçında kendi evinde Yalıkavak’la karşılaşacak.

Muratpaşa Belediyespor’un rakibi, Yalıkavak

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, yarın saat 15.00’de kendi evinde Süper Lig’de sezonun flaş ekiplerinden Yalıkavak’la karşılaşacak.
Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig’in 16’ncı hafta maçında kendi evinde Yalıkavak’la karşılaşacak. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda Pazar saat 15.00’de başlayacak karşılaşmayı Okan Erkan Yurt ve Abdullah Özdeniz hakem ikilisi yönetecek.
Yalıkavak, Muratpaşa Belediyespor maçı öncesi Süper Lig’de 22 puanla ikinci sırada yer alırken, Muratpaşa Belediyespor melekleri ise 16 puanla 4’üncü sırada yer alıyor. Süper Lig’de haftanın maçı, Muratpaşa’nın 41 yaşındaki yeni antrenörü Sertan Sarpaş’ın ilk sınavı olacak. Sarpaş ve öğrencileri, sezonun ilk yarısında 1 sayı farkla kaybettikleri maçın rövanşını almak isterken yeni teknik adam, takımının bunu başaracak güçte olduğunu söyledi.

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