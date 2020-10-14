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Muratpaşa ve Yeşilay, ortak proje geliştirecek

ANTALYA HABERLERİ  | 14.10.2020 10:38 | Son Güncelleme

Yeşilay Antalya Şube yöneticileriyle bir araya gelen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ortak projeler geliştireceklerini söyledi.Ümit Uysal, Yeşilay Antalya Şube Başkanı Dr.

Muratpaşa ve Yeşilay, ortak proje geliştirecek

Yeşilay Antalya Şube yöneticileriyle bir araya gelen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ortak projeler geliştireceklerini söyledi.
Ümit Uysal, Yeşilay Antalya Şube Başkanı Dr. Mahmut Remzi Savaş ve Başkan Yardımcısı Abdullah Akgül’le makamında bir araya geldi. Başkan Uysal, 100 yıllık tarihe sahip Yeşilay’ın her türlü bağımlılığa karşı verdiği mücadeleyle mutlu, sağlıklı ve güçlü bir toplum kilit kurumlarından bir tanesi olduğunu söyledi. Muratpaşa Belediyesi olarak bu mücadelede Yeşilay’ın yanında olduklarını olmaya da devam edeceklerini dile getiren Uysal, mahalle mahalle tanıtımlarını devam eden Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nin özü itibariyle bu mücadelenin bir parçası olduğunu söyledi.
Spor ve doğru beslenmeyle bağışıklık sisteminin güçlendirirken toplum sağlığı sorunu haline gelen tansiyon, şeker, kanser, obezite gibi hastalıklarla mücadeleyi amaçlayan Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nin sağlıklı, mutlu ve güçlü bir toplum hedeflediğini belirten Başkan Uysal, bu hedef birlikteliğini farklı projelerde bir araya gelerek kurumsal anlamda da sürdürebileceklerini söyledi.
Şube Başkanı Dr. Savaş, ise nazik ev sahipliği dolayısıyla Uysal’a teşekkürlerini dile getirirken Yeşilay’ın bir hizmeti olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla tütün, alkol, madde bağımlılığının yanı sıra teknoloji ve internet bağımlığıyla da mücadelede ettiklerini belirtti. Sorun yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı olurken aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini desteklediklerini belirten Dr. Savaş, YEDAM olarak Muratpaşa’da bir merkez açmak istediklerini dile getirdi.
Açılacak merkezde tüm hizmetlerin ücretsiz olacağını belirten Dr. Savaş, YEDAM merkezlerinin tütün, alkol ve madde bağımlılığından kurtulan kişilerin sağlık güvencesi, işsizlik, boş zaman değerlendirmesi gibi sorunlarının giderilmesinde diğer kurumlarla işbirlikleri kurduklarını sözlerine ekledi.

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