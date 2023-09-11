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Muratpaşa ve Zigetvar kardeş kent oldu

11.09.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Muratpaşa Belediyesi ve Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferini gerçekleştirdiği Macaristan’ın Zigetvar Belediyesi ‘kardeş kent’ oldu. Belediye başkanları Ümit Uysal ve Peter Vass arasında protokol, Zrinyi Günlerinde imzalandı.

Muratpaşa ve Zigetvar kardeş kent oldu

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali’nin katılımcı şehirleri arasında yer alan Macaristan’ın Zigetvar şehrinde bu yıl 191’incisi düzenlenen Zrinyi Günlerine katıldı. Türkiye’nin farklı şehirlerden heyetlerin de yer aldığı ve 7-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte, Muratpaşa ve Zigetvar arasında kardeş kent protokolü imzalandı.

Protokol imza töreni, Zigetvar Belediye Meclis binasında gerçekleşti. Belediye başkanları Ümit Uysal ve Peter Vass’ın imzaladığı protokolle, Osmanlı İmparatorluğu’na en parlak dönemini yaşatan Padişah Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferini gerçekleştirdiği Zigetvar ve Muratpaşa belediyeleri tarihi ve kültürel geleneklerin canlandırılması, turizm, kültürel mirasın korunması gibi başlıklarda ortak çalışma kararı aldı. Başkan Uysal, imza töreninde Zigetvar’la ortak bir geçmiş paylaştıklarını belirterek, “Ortak anılar geleceğimiz için barış, kardeşlik ve fayda üretsin” dedi.

Zrinyi Günlerinde Başkan Uysal ayrıca, 1566’da Osmanlı İmparatorluğu’nun Zigetvar Kuşatması anısına yapılan Macar-Türk Dostluk Parkı’nda Kanuni Sultan Süleyman’ın büstünün de yer aldığı anıta çelenk sundu.

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