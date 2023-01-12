Muratpaşa’da 50 kişilik ekipe rögar mesaisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘turuncu kod’ uyardığı Antalya’da salı gecesi başlayan yağmur ve fırtına etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına ağaçlarının dallarını, yapraklarını koparıp cadde ve sokaklara savururken Muratpaşa Belediyesi ekipleri de yağmur suyunu toplayan kanalların açık kalması çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 50 kişilik ekip, bir yandan ağaç yaprakları ve dallarla tıkanan rögarları açarken diğer yandan fırtınanın etkili olduğu bölgelerde rögarların kapanmaması için cadde ve sokakları temizliyor.

