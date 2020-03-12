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Muratpaşa’da etkinlikler ertelendi

ANTALYA HABERLERİ  | 12.03.2020 18:00 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, korona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde belediyenin tiyatro, sergi, panel ve diğer tüm toplu etkinliklerinin ertelendiğini açıkladı.Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle alınacak önlemlere ilişkin ilgili tüm birimlerin katılımıyla koordinasyon toplantısı düzenledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, korona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde belediyenin tiyatro, sergi, panel ve diğer tüm toplu etkinliklerinin ertelendiğini açıkladı.
Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle alınacak önlemlere ilişkin ilgili tüm birimlerin katılımıyla koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıya Ümit Uysal başkanlık etti. Yapılan değerlendirmelerin ardından Başkan Uysal, belediyenin tiyatro, sergi, panel, konser ve diğer tüm toplu etkinliklerinin ertelendiğini açıkladı. Başkan Uysal, erteleme kararının 23 Nisan’a kadar geçerli olduğunu kaydetti. Başkan Uysal, erteleme kararıyla birlikte belediyenin gerek hizmet birimleri gerekse Muratpaşa sakinlerince kullanılan tesislerinde dezenfekte çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü kaydetti. Vatandaşlara telaşa ve karamsarlığa kapılmadan gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıda bulunan Başkan Uysal, süreç içinde gerekli bilgilendirmeleri yapacaklarını da sözlerine ekledi. Muratpaşa Belediyesi’nin önlemleri kapsamında; Çiftekuyular Yaşlı evi ve Komşu Evi de dezenfekte edildi.

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