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Muratpaşa’da gün batımında spor

ANTALYA HABERLERİ  | 13.09.2020 11:43 | Son Güncelleme

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin başlattığı ‘Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nin tanıtımları devam ediyor.

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin başlattığı ‘Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nin tanıtımları devam ediyor. Tanıtımlar kapsamında, Muratpaşa Belediyesi diyetisyenleri, spor eğitmenleri ve gönüllüleri, Falez 2 Park’ta bir araya geldi ve gün batımında spor yaptı.
Covid-19 pandemisi döneminde spor ve doğru beslenmeyle bağışıklık sisteminin güçlü tutmayı, toplum sağlığı sorunu haline gelen tansiyon, şeker, kanser ve obezite gibi hastalıklarla mücadeleyi amaçlayan Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nin tanıtımları devam ediyor.
Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın öncülüğünde başlayan ve belediyenin diyetisyenleri ve spor eğitmenleriyle birlikte mahalle gönüllülerinin yer aldığı Türkiye’nin en geniş katılımlı sağlıklı yaşam hareketine dönüşecek proje için Falez 2 Park’ta etkinlik düzenlendi.
Müzik eşliğinde 45 dakika spor
Etkinlik için gün batımında parkta buluşulurken önce diyetisyenler sağlıklı beslenmeyi, hangi besinlerinden uzak durulması gerektiğini, güçlü bir bağışıklık sistemi için nelerin tüketilmesi gerektiğini anlattı. Diyetisyenlerin sunumlarının ardından parkta müzik eşliğinde yaklaşık 45 dakika devam eden spor başladı. Isınma hareketleriyle başlayan spor saatinde zaman zaman tempo yükselirken, eğitmenler herkesin evde, parkta tek başına ya da grup olarak yapabileceği temel hareketleri gösterildi.
“Sağlıklı bir yaşam”
Muratpaşa Belediyesi’nin sağlık hareketinin gönüllülerinden Zehra Sarıca, pandemi nedeniyle spora ara verdiğini belirterek, “Kiloları da aldık. Tekrar başlamasına çok sevindim” dedi.
Yasemin Tanülkü ise yaklaşık 4 yıldır Muratpaşa Belediyesi’nin ücretsiz gerçekleştirdiği tenis, bisiklet, pilates gibi kurslardan yararlandığını söyledi. Muratpaşa Belediyesi’yle spora başlamadan önce ciddi sağlık ve kilo problemlerinin bulunduğunu aktaran Tanülkü, “Şimdi sağlıklı ve ilaçsız bir yaşam sürüyorum. Herkesi bu tip aktivitelere katılmaya da davet ediyorum” diye konuştu.

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