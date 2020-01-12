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  4. Muratpaşa’da sabah sporu programları

Muratpaşa’da sabah sporu programları

ANTALYA HABERLERİ  | 12.01.2020 10:26 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi’nin mahalle parklarından Karaalioğlu, Atatürk gibi kent parklarına ve spor salonlarına 18 ayrı noktada gerçekleştirdiği pilates ve aerobik ağırlıklı sabah sporu programıyla Muratpaşa form tutuyor.Antalya’nın yaklaşık 500 binlik nüfusuyla en kalabalık ilçelerinden Muratpaşa’da belediyenin çocuk ve gençlerle birlikte yetişkinlere yönelik açtığı spor kursları devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin mahalle parklarından Karaalioğlu, Atatürk gibi kent parklarına ve spor salonlarına 18 ayrı noktada gerçekleştirdiği pilates ve aerobik ağırlıklı sabah sporu programıyla Muratpaşa form tutuyor.
Antalya’nın yaklaşık 500 binlik nüfusuyla en kalabalık ilçelerinden Muratpaşa’da belediyenin çocuk ve gençlerle birlikte yetişkinlere yönelik açtığı spor kursları devam ediyor. Sonbahar dönemi kapsamında açılan spor okulları yetişkin gruplar için 9 branşta gerçekleştiriliyor. Tenis, badminton, squash, yüzme branşlarının yanı sıra fitness, aerobik, pilates ve yogadan oluşan sabah sporu programı yoğun ilgi görüyor. Kış soğuklarının kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle Çağlayan Mahallesi’nde bulunan Gazi Mustafa Atatürk Spor Salonu’ndaki derslere de katılım arttı. 1 saat devam eden sabah sporu programı, güne zinde bir başlangıç yapmak isteyen, kilo verip daha sağlıklı bir yaşama kavuşmak ve yaşlılığa bağlı kas zayıflıklarının önüne geçmek isteyenlere kadar farklı yaş gruplarından Muratpaşa sakinleri katılıyor.
72 yaşındaki emekli öğretmen Süleyman Avşar, yaşlıların kas zayıflığından dolayı zaman zaman düşmelere bağlı olarak kırıklar yaşadıklarını söyledi. Özellikle kalça kırığı gibi rahatsızlıkların çok geç iyileşebildiğini belirten Avşar, “Bu yaşımda spora geliyorum. Burada kaslarımızı güçlendirici hareketler yapıyoruz. Daha esnek, daha dayanıklı oluyoruz. Düşmelere karşı kuvvet kazanıyoruz. Onun için spor hocamızdan ve buradaki çalışmalardan çok memnunuz. Gücüm yettiği müddetçe gelmeyi düşünüyorum” diye konuştu.
59 yaşındaki Gülizat Rıtvan ise 3 aydır pilates ve yoga derslerine geldiğini belirterek bu süre içinde 9 kilogram verdiğini söyledi. Rıtvan, “Derslerimiz çok güzel geçiyor. Belediyenin önünden geçerken afişlerde görüp yazıldık ve geldik. Belediyenin bu hizmetinden çok memnunuz. Yaşlı insanlara yardımcı oluyorlar. Resim dersine de gidiyorum ve çok memnunum. Hepsinden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

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