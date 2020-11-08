Muratpaşa’dan uluslararası proje

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi, covid-19 pandemisiyle birlikte uygulamaya alınan uzaktan eğitim modellerin kreş eğitiminde yaşadığı eksikleri gidermek için Almanya, Yunanistan, Sırbistan ortaklı bir projeyle Avrupa Birliği (AB) hibe programı Erasmus+’ya başvurdu.

Muratpaşa Belediyesi’nin Avrupa’nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesini içinde barındıran yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) temmuz ayında yapılan ‘Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ sonuçlarını vermeye başladı.

Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Üvet’in bir fikrin proje haline getirilmesi, tasarlanması, yürütülmesi ve sonuçların paylaşılmasına kadar olan döngüsünün nasıl yönetileceği anlatıldığı eğitimlere 20 Muratpaşa Belediyesi çalışanı katıldı. 36 saatlik eğitimlerde beşerli gruplar oluşturuldu ve süreçler uygulamalı olarak ele alındı.

Hedef kreş eğitimi

ASSİM’de verilen eğitimin ardından Muratpaşa Belediyesi, hazırladığı ‘Uzaktaki öğretmenin yakındaki eli’ isimli projeyle Erasmus+ başvurusu yaptı. Proje, covid-19 pandemisiyle birlikte yaygın olarak kullanılmaya başlanan uzaktan eğitim modellerin dijital araçları etkin kullanarak kreş eğitiminde yaşadığı eksiklikleri, sorunları gidermeyi amaçlıyor.

Yurtdışından ortaklar

Muratpaşa Belediyesi’nin bu çalışmada proje ortaklığını, 2008 yılında kurulan Öğretmen Akademisi Vakfı, Yunanistan’ın ulusal mesleki eğitim kurumu Aketh, Sırbistan’dan 44 yıllık geçmişe sahip yükseköğretim kurumu Visoka Tehnicka Skola Nis, Almanya’da 2004 yılından bu yana okul öncesi çocuklar için eğitim faaliyetleri yürüten Berlin Cosmopolitan School yapıyor.

Sorunları ortadan kaldıracak

Covid-19 pandemisiyle birlikte önemi artan uzaktan eğitim çalışmaları içinde kreş eğitiminin sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da sorunlar yaşadığına dikkat çeken proje, öğretmenlerin pedagojik yetkinliklerinin artırılmasından dijital okuryazarlığa kadar birçok alanda yaşanan sorunları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Projeyle ayrıca velilerin dijital yeterliliklerinin de geliştirilmesi de hedefliyor.

