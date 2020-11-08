YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Muratpaşa’dan uluslararası proje

Muratpaşa’dan uluslararası proje

ANTALYA HABERLERİ  | 08.11.2020 11:21 | Son Güncelleme

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi, covid-19 pandemisiyle birlikte uygulamaya alınan uzaktan eğitim modellerin kreş eğitiminde yaşadığı eksikleri gidermek için Almanya, Yunanistan, Sırbistan ortaklı bir projeyle Avrupa Birliği (AB) hibe programı Erasmus+’ya başvurdu.Muratpaşa Belediyesi’nin Avrupa’nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesini içinde barındıran yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) temmuz ayında yapılan ‘Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ sonuçlarını vermeye başladı.Öğretim Üyesi Dr.

Muratpaşa’dan uluslararası proje

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi, covid-19 pandemisiyle birlikte uygulamaya alınan uzaktan eğitim modellerin kreş eğitiminde yaşadığı eksikleri gidermek için Almanya, Yunanistan, Sırbistan ortaklı bir projeyle Avrupa Birliği (AB) hibe programı Erasmus+’ya başvurdu.
Muratpaşa Belediyesi’nin Avrupa’nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesini içinde barındıran yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) temmuz ayında yapılan ‘Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ sonuçlarını vermeye başladı.
Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Üvet’in bir fikrin proje haline getirilmesi, tasarlanması, yürütülmesi ve sonuçların paylaşılmasına kadar olan döngüsünün nasıl yönetileceği anlatıldığı eğitimlere 20 Muratpaşa Belediyesi çalışanı katıldı. 36 saatlik eğitimlerde beşerli gruplar oluşturuldu ve süreçler uygulamalı olarak ele alındı.
Hedef kreş eğitimi
ASSİM’de verilen eğitimin ardından Muratpaşa Belediyesi, hazırladığı ‘Uzaktaki öğretmenin yakındaki eli’ isimli projeyle Erasmus+ başvurusu yaptı. Proje, covid-19 pandemisiyle birlikte yaygın olarak kullanılmaya başlanan uzaktan eğitim modellerin dijital araçları etkin kullanarak kreş eğitiminde yaşadığı eksiklikleri, sorunları gidermeyi amaçlıyor.
Yurtdışından ortaklar
Muratpaşa Belediyesi’nin bu çalışmada proje ortaklığını, 2008 yılında kurulan Öğretmen Akademisi Vakfı, Yunanistan’ın ulusal mesleki eğitim kurumu Aketh, Sırbistan’dan 44 yıllık geçmişe sahip yükseköğretim kurumu Visoka Tehnicka Skola Nis, Almanya’da 2004 yılından bu yana okul öncesi çocuklar için eğitim faaliyetleri yürüten Berlin Cosmopolitan School yapıyor.
Sorunları ortadan kaldıracak
Covid-19 pandemisiyle birlikte önemi artan uzaktan eğitim çalışmaları içinde kreş eğitiminin sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da sorunlar yaşadığına dikkat çeken proje, öğretmenlerin pedagojik yetkinliklerinin artırılmasından dijital okuryazarlığa kadar birçok alanda yaşanan sorunları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Projeyle ayrıca velilerin dijital yeterliliklerinin de geliştirilmesi de hedefliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatıAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’a sponsor desteği
Kayserispor’a sponsor desteği
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Antalya'da falezlerden düşen kadın öldü
Antalya'da falezlerden düşen kadın öldü
Arazi tartışmasında kan aktı: 1 ölü
Arazi tartışmasında kan aktı: 1 ölü
Söke Belediyesi deprem ve afetlere karşı hazırlık çalışması başlattı
Söke Belediyesi deprem ve afetlere karşı hazırlık çalışması başlattı

Antalya Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

İmsak
06:00
Sabah
07:21
Öğle
12:46
İkindi
15:36
Akşam
18:01
Yatsı
19:17

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Çağla Eczanesi
Muratpasa
Gülin Eczanesi
Muratpasa
Özgür Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
Muratpasa
Yeni Yaprak Eczanesi
Muratpasa
Yıldırım Eczanesi
Muratpasa
Asya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Manavgat'ta
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Manavgat'ta
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Sevgilisine tecavüz etti, kedisini rehin aldı
Sevgilisine tecavüz etti, kedisini rehin aldı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Sema Ecevitoğlu: Gelişigüzel çöp atanlara cezai müeyyide uygulayacağız
Sema Ecevitoğlu: Gelişigüzel çöp atanlara cezai müeyyide uygulayacağız
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.