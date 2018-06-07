Murcia Başkanı Victor Galvez, Real Madrid'in hocasının Guti olacağını söyledi!

Real Madrid'de teknik direktörlük görevinden istifa eden Zinedine Zidane'ın yerine kim geleceği merak konusu olurken, sürpriz bir isimden flaş bir açıklama geldi.
İspanya ikinci ligi ekiplerinden Real Murcia'nın başkanı Victor Galvez, "Guti Real Madrid'in yeni teknik direktörü olacak" dedi.
Teknik direktörlük için Guti'yi düşündüklerini söyleyen Galvez, 41 yaşındaki çalıştırıcının Real Madrid'le anlaştığı için yaptıkları teklifi reddettiğini söyledi.
Real Madrid'in U19 takımını çalıştıran Guti futbolculuğu döneminde Beşiktaş forması da giymişti.
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