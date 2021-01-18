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Muriqi'den heyecanlandıran fotoğraf! Mesut Özil...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.01.2021 17:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i transfer etmesi, dünyada da geniş yankı uyandırdı. Dünyaca ünlü yıldızın İstanbul'a geliş görüntüleri tüm dünyadan takip edildi. İtalya'dan da Fenerbahçelileri heyecanlandıran bir fotoğraf geldi. Sezon başında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi de Mesut Özil'in gelişini takip edenler arasındaydı. Bu anları yıldız golcünün eşi Edibe Muriqi sosyal medya hesabından paylaştı...

Muriqi'den heyecanlandıran fotoğraf! Mesut Özil...

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in İstanbul'a inişi sosyal medya gündeminde büyük yankı uyandırdı. Sadece sarı lacivertli taraftarlar değil, tüm dünyada oldukça konuşulan bu transferde bir başka sürpriz gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi, Mesut Özil'in İstanbul'a iniş yaptığı esnada Kosovalı golcünün yaşanan gelişmeleri televizyondan takip ettiği bir anı paylaştı.

Edibe Muriqi, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin sinyalini verdiği "Gel Gündüzle Gece Olalım..." paylaşımına atıfa bulunarak aynı şarkının sözlerini paylaşımına ekledi.

Vedat Muriqi'nin Mesut Özil'in gelişini canlı yayında izlediği o an sosyal medyada gecenin en fazla konuşulan karelerinden biri oldu.

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