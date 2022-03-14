YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş Alparslan Üniversitesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Muş Alparslan Üniversitesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

14.03.2022 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş Alparslan Üniversitesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Muş Alparslan Üniversitesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 14 Mart Pazartesi eğitime ara verildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devletin şefkatiyle büyüyen çocuklar, ihtiyaç sahiplerine hediyelik eşya üretiyorDevletin şefkatiyle büyüyen çocuklar, ihtiyaç sahiplerine hediyelik eşya üretiyor
Ağrı Dağı'nın "esrarengiz fare"leri baharın gelişiyle yuvalarından çıktıAğrı Dağı'nın "esrarengiz fare"leri baharın gelişiyle yuvalarından çıktı
Saatçi Sebahattin usta 55 yıldır gözünden merceği elinden tornavidayı düşürmüyorSaatçi Sebahattin usta 55 yıldır gözünden merceği elinden tornavidayı düşürmüyor
Anahtar Kelimeler:
Muş

Muş Namaz Vakitleri 14 Mart Pazartesi

İmsak
04:59
Sabah
06:21
Öğle
12:28
İkindi
15:48
Akşam
18:26
Yatsı
19:43
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Göğüslerin plastik” yorumu kızdırdı! Eleştirilere ateş püskürdü

“Göğüslerin plastik” yorumu kızdırdı! Eleştirilere ateş püskürdü

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Yaptıkları şaşkına çevirdi! Tamamen tanınmaz hale getiriyor

Yaptıkları şaşkına çevirdi! Tamamen tanınmaz hale getiriyor

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.