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Muş Belediyesi çıkmaz sokakları açmaya devam ediyor

MUŞ HABERLERİ  | 07.10.2020 12:48 | Son Güncelleme

Muş Belediyesi, son yıllarda şehir merkezindeki birçok çıkmaz sokağı açarken, her geçen gün mahalle aralarındaki ulaşım ağını genişletiyor.Muş Belediyesi yeni yol açma ve genişletme çalışmalarının yanı sıra çıkmaz sokakları da ulaşıma açmaya devam ediyor.

Muş Belediyesi, son yıllarda şehir merkezindeki birçok çıkmaz sokağı açarken, her geçen gün mahalle aralarındaki ulaşım ağını genişletiyor.
Muş Belediyesi yeni yol açma ve genişletme çalışmalarının yanı sıra çıkmaz sokakları da ulaşıma açmaya devam ediyor. Son olarak Saray Mahallesi SSK bölgesinde bir çalışma başlatan Muş Belediyesi ekipleri, söz konusu mahalledeki çıkmaz bir sokağı açmak üzere harekete geçti. İş makinelerinin reglaj ve genişletme çalışması yaptığı yolun kısa sürede asfaltlanarak hizmete açılması planlanıyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışmaların yapıldığı yerde incelemelerde bulundu. Meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim amirlerinin eşlik ettiği Başkan Asya, incelemeler sırasında mahalle sakinleri ve esnaflarla da ayaküstü sohbet ederek, yapılacak çalışmalar hakkında onları bilgilendirdi.
Yol çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Asya, “Yol medeniyettir anlayışı ile görev süremiz içerisinde şehir merkezinde birçok yeni yol açarken, mevcut yolların genişletilmesi ve çıkmaz sokak olarak tabir edilen yolları da ulaşıma kazandırmanın gayretinde olduk. Bu sayede bazen küçük dokunuşlarla büyük sorunları ortadan kaldırdık. Mahalle aralarındaki bağlantı yollarını yaygınlaştırarak ulaşım ağımızı genişlettik. Ekiplerimiz son olarak Saray Mahallesi’nde vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bir bölgede imar planımızda olan ancak bugüne kadar açılmayan bir yolu daha trafiğe açmak üzere çalışmalarını başlattı. Genişletme ve sıkıştırma çalışmalarının yapıldığı yolu bu sezon da asfaltı ve kaldırımı ile yenileyerek halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. İnşallah mahallelerimizde bu şekilde olan yolların tamamını açmaya devam edeceğiz” dedi.

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