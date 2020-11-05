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Muş Belediyesi İSG Kurul Toplantısı yapıldı

MUŞ HABERLERİ  | 05.11.2020 16:24 | Son Güncelleme

Muş Belediyesi bünyesinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.Birimler arası koordinasyonun sağlanması ve daha etkili hizmetlerin sunulması için oluşturulan İş Sağlığı Güvenliği Kurul Toplantısı yapıldı.

Muş Belediyesi bünyesinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Birimler arası koordinasyonun sağlanması ve daha etkili hizmetlerin sunulması için oluşturulan İş Sağlığı Güvenliği Kurul Toplantısı yapıldı. Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantı belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Bir önceki kurulda ele alınan konuların değerlendirmesi ile başlayan toplantıda şu konular görüşüldü:
“Korona virüs salgını kapsamında iş sağlığı ve güvenliği bakımından birimlerde alınan tedbirlerin devamlılığının sağlanması. İç ve dışı birimlerin fiziki yapılarındaki eksik ve aksaklıkların giderilmesi. Su terfi merkezlerinde bulunan ekipmanların gözden geçirilmesi. Belediyeye ait tüm araçların bakım onarımları ve periyodik bakımlarının yapılması. Belediyeye ait elektrik tesislerinin periyodik kontrollerinin yapılması. Bilgi evi ve diğer birimlerde bulunan dolap, kütüphane, ayna gibi eşyaların tehlike oluşturmayacak şekilde sabitlenmesi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı tesislerde yaşanan eksik ve aksaklıkların ivedi bir şekilde giderilmesi. Şehir merkezindeki tüm parkların aydınlatma direklerinin bakım ve onarımlarının yapılması. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri eksik olan personellerin eğitimlerinin yapılması.”

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