"Muş Ovası Sulama Projesi" ile binlerce hektarlık alan suyla buluşturulacak

Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, Muş Ovası Sulama Projesi ile 78 bin 500 hektarlık arazinin suyla buluşturulacağını söyledi.

İncelemelerde bulunmak üzere Muş'a gelen Şahna, gazetecilere, Muş Ovası'nda yıllardır değerlendirilemeyen 48 köydeki 78 bin 500 hektar tarım arazisinin suya kavuşacağını bildirdi.

Proje ile 54 yerleşim biriminin su ihtiyacının da karşılanacağını belirten Şahna, "Murat Nehri üzerinde yapılan Alparslan-2 Barajı, Muş Ovası'na hayat verecek olan çok önemli barajımız. Muş merkez ve 54 yerleşkenin de içme suyu ihtiyacı buradan karşılanacak. Ayrıca 78 bin 500 hektarlık tarım arazisi basınçlı modern sulamaya kavuşacak." dedi.

Projenin birinci etabı olan 37 bin 30 hektarlık kısmının inşaat aşamasına getirildiğini dile getiren Şahna, "Öncelikli olarak 16 bin 748 hektarlık kısmı, TOKİ ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında hazırlandı. Gelecek ay ihale sürecine geçilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Eylül ya da ekim ayında sulama inşaatına başlayacaklarını aktaran Şahna, "Birinci etaptaki 16 bin 748 hektarlık sahanın içinde 16 köyümüz var. Projenin kademeli olarak devreye girmesiyle bölgede üretim zenginliği ile birlikte istihdam ve bunun yanında bir sürü ilave sanayiler devreye girecek." ifadelerini kullandı.

Sulanabilir arazi varlığının DSİ kriterlerine göre 78 bin 500 hektar alan olduğunu kaydeden Şahna, şunları söyledi:

"Projenin kente yıllık 200 milyon lira civarında getirisi olacak. Proje kademeli olarak devreye gireceğinden gelirdeki artışları hissederek büyümelerimiz gerçekleşecektir. 2012 yılından itibaren Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından ilgili sahamızda daha düzenli tarımın yapılabilmesi için arazi toplulaştırma süreci başlatılmıştır. Şu anda dört etaptaki toplulaştırma çalışmalarımız yüzde 98 seviyelerine gelmiştir. 2023 yılı itibarıyla bu toplulaştırmaları da bitiriyoruz. Bu projenin hayata geçmesi, bölgede tarım yapan insanları mutlu edecektir. Aynı zamanda kentte içme suyu sorunu yaşanmayacaktır. Projenin tamamlanmasıyla en az 15 milyar liralık bir yatırım olacaktır."

