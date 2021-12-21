YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş Valisi İlker Gündüzöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Muş Valisi İlker Gündüzöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

21.12.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş Valisi İlker Gündüzöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Gündüzöz, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karlı yolları "aşı"yorlar" adlı fotoğrafını seçen Gündüzöz, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın çektiği "Oğullarının emaneti 'Atmaca" ve spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın çektiği "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarına oy verdi.

Gündüzöz, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının geleneksel yılın fotoğrafları oylamasına 3 kategoride fotoğrafları oyladığını söyledi.

Fotoğrafların hepsinin başarılı olduğunu ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Fotoğrafı çeken habercileri tebrik ediyorum. Artık kış mevsimine girdik. Lapa lapa kar yağıyor, biz de yüreğimizi ısıtan fotoğrafları seçtik. Salgın koşullarında, kış şartlarında, orman yangını ve savaş demeden çalışan habercilerimize şükranlarımı sunuyorum. Haberde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
PARTNEREce Seçkin'in cesur tercihiEce Seçkin'in cesur tercihi
Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandıMuş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Muş

Muş Namaz Vakitleri 21 Aralık Salı

İmsak
05:53
Sabah
07:21
Öğle
12:17
İkindi
14:42
Akşam
17:03
Yatsı
18:26

Muş Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Salı

Çağlayan Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Yaşam Eczanesi
Malazgirt
Bizim Eczanesi
Varto
Çağlayan Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi Eczanesi
Bulanik
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hafızlık icazet töreninde konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hafızlık icazet töreninde konuştu:

Dededen torunlarına miras "Anadol" sevdası

Dededen torunlarına miras "Anadol" sevdası

Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor

Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.