Musa Çağıran: Beşiktaş ve Göztepe'yi yenersek olay çok farklı boyuta gelecek

Musa Çağıran, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, lige verilen arayı Antalya'da iyi değerlendirdiklerini, takım olarak daha fazla kaynaşma şansı bulduklarını belirtti.

Milli araya Atiker Konyaspor'u yenerek moralli girdiklerini hatırlatan başarılı orta saha oyuncusu, "Üst üste Beşiktaş ve Göztepe ile kendi sahamızda oynayacağız. Beşiktaş ve Göztepe maçlarının ikisini de kazanmak istiyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah hedeflediğimiz yerlere tırmanmaya devam ederiz." diye konuştu.

Ligin ortalarına kadar tırmanma şansı yakaladıklarına değinen Musa, "Ligde kalma yarışında 16. takım ile aramızda 7 puanlık fark var. Bu fark iki galibiyet ve bir beraberliğe eşit. Göztepe, Beşiktaş maçının ardından bizim sahamıza geliyor. Önümüzdeki iki hafta bir çok şeyi belirleyecek. Beşiktaş ve Göztepe'yi yenersek olay çok farklı bir boyuta gelecek. Yukarısı da aşağısı da çok uzak değil. İnşallah Allah yukarılara doğru çıkmayı nasip eder." şeklinde konuştu.