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Musa Çağıran: Beşiktaş ve Göztepe'yi yenersek olay çok farklı boyuta gelecek

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 02.04.2019 15:54 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 8 Nisan Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Musa Çağıran, önlerindeki iki haftanın önemine dikkati çekerek, "Beşiktaş ve Göztepe'yi yenersek olay çok farklı bir boyuta gelecek." dedi.

Musa Çağıran: Beşiktaş ve Göztepe'yi yenersek olay çok farklı boyuta gelecek

Musa Çağıran, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, lige verilen arayı Antalya'da iyi değerlendirdiklerini, takım olarak daha fazla kaynaşma şansı bulduklarını belirtti.

Milli araya Atiker Konyaspor'u yenerek moralli girdiklerini hatırlatan başarılı orta saha oyuncusu, "Üst üste Beşiktaş ve Göztepe ile kendi sahamızda oynayacağız. Beşiktaş ve Göztepe maçlarının ikisini de kazanmak istiyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah hedeflediğimiz yerlere tırmanmaya devam ederiz." diye konuştu.

Ligin ortalarına kadar tırmanma şansı yakaladıklarına değinen Musa, "Ligde kalma yarışında 16. takım ile aramızda 7 puanlık fark var. Bu fark iki galibiyet ve bir beraberliğe eşit. Göztepe, Beşiktaş maçının ardından bizim sahamıza geliyor. Önümüzdeki iki hafta bir çok şeyi belirleyecek. Beşiktaş ve Göztepe'yi yenersek olay çok farklı bir boyuta gelecek. Yukarısı da aşağısı da çok uzak değil. İnşallah Allah yukarılara doğru çıkmayı nasip eder." şeklinde konuştu.

Sakatlığının ardından futbola iyi bir dönüş yaptığını vurgulayan Musa Çağıran, "Futbolu çok özledim. Beş aylık uzun bir ara vardı. Benim için çok zor ve ağrılı bir beş ay geçti. Çok iştahlı ve arzuluyum. İnşallah bu performansım devam eder. Hem kulübüme hem kendime faydalı olurum. İnşallah hem benim hemde takımım adına her şey güzel olur." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ MAÇI HAZIRLIKLARI

Yeşil-mavili ekip Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman ile Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. Rize temsilcisi, milli futbolcuların dönmesi, sakatlıktan kurtulan Petrucci'inn takıma katılması ile tam kadro çalıştı. İlk 15 dakikasının ardından basına kapalı devam eden antrenmanda futbolcular koşunun ardından istasyon çalışması yaptı.

Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift idman ile sürdürecek.

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