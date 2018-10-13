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Musa Çağıran, İstanbul'da operasyon geçirdi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.10.2018 19:32 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Musa Çağıran, İstanbul'da operasyon geçirdi.

Musa Çağıran, İstanbul'da operasyon geçirdi

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Musa Çağıran'ın, sağ dizindeki artroskopik menisküs yırtığı nedeniyle Acıbadem Kozyatağı Hastanesinde ameliyat edildiği belirtildi.

Açıklamada, ameliyatı başarılı geçen futbolcunun kısa sürede sahalara dönebileceği kaydedildi.

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Çaykur Rizespor musa çağıran

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