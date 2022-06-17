MÜSİAD 106. Genel İdare Kurulu Toplantısı Konya'da yapıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Artık eski Türkiye yok. BM (Birleşmiş Milletler) ve NATO gibi uluslararası kuruluşlarda daha itibarlı ve daha güçlü bir Türkiye var. Diplomatik masalar kuran, Karabağ'dan Libya'ya sahada da etkin bir Türkiye var." dedi.

Asmalı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 106. Genel İdare Kurulu Toplantısı'nın açılışında, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın döneminin, ülke ekonomilerinde yeni bir yapılanmayı da beraberinde getirdiğini söyledi.

Tüm ülkelerin odak noktasının iklim krizinin tetiklediği kıtlık, susuzluk ve kuraklık gibi süreçlerin önüne geçebilmek olduğunu ifade eden Asmalı, "Böylece gelecek nesillere çok daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek hedefleniyor. İşte tam da bu noktada enerjinin sürdürülebilirliği ve yenilenebilir enerji kavramlarının önemi devreye giriyor." diye konuştu.

Asmalı, Türkiye'nin jeopolitik konumu ve uygulanan yeni enerji politikalarıyla önemli bir enerji merkezi olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki merkezi hükümetin, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, geleneksel enerji kaynakları kullanımını azaltmaya, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını yaygınlaştırmaya odaklandığını vurgulayan Asmalı, şöyle devam etti:

"Bu vizyon doğrultusunda enerji dönüşümünde, yenilenebilir enerjide ve enerji verimliliğinde ülke olarak büyük bir başarı hikayesine imza atmış bulunmaktayız. Enerjide 32 bin megavatı bile bulunmayan kurulu gücümüzü, 20 yılda 100 bin megavata çıkardık. Türkiye'de elektrik üreten santral sayısı ise 298'den 1808'e yükseldi. İletim ve dağıtım şebekelerinin uzunluğu ise 1 milyon 275 bin kilometrenin üzerine çıktı. Böylece toplam elektrik üretimi tam 4 kat arttı. Türkiye, Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan üçüncü ülke olarak dikkati çekiyor."

Asmalı, enerji sahasındaki bu başarının arkasında, güçlü siyasi liderliğin icra ettiği başarılı dış politikanın olduğunu aktardı.

Hem sahada hem de masada Türkiye'yi güçlü kılan dış politikanın mimarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğuna dikkati çeken Asmalı, "Oyun bozan ve oyun kuran dış politikamızın özelliği girişimci, insani, milli ve hepsinden önemlisi bağımsız olmasıdır. Bu başarılı dış politika sayesinde çatışma, savaş ve terörle boğuşan coğrafyamızda, Türkiye barış ve istikrar adası olarak kalabilmiştir. Savunma sanayiindeki hamlelerimizle derinleştirilen bu etkin dış politika sayesinde uluslararası itibarımız artmıştır." diye konuştu.

- "Türkiye'nin başarılı dış politikası her sektörü olumlu etkilemektedir"

Kafkasya'dan Balkanlara, Doğu Akdeniz'den Orta Asya'ya yürütülen aktif dış politika sayesinde kalıcı iş birliği platformlarına ya ortak ya da kurucu olduklarını dile getiren Asmalı, şunları kaydetti:

"TİKA, AFAD, YTB gibi kurumlar, Kızılay, Diyanet Vakfı, MÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşları ile de bu başarılı dış politikamızın yıldızı daha da parlamaktadır. MÜSİAD olarak biz de tüm birimlerimizle ve üyelerimizle insani diplomasiye ve özellikle ticari diplomasiye aktif destek sağlıyoruz. Artık eski Türkiye yok. BM ve NATO gibi uluslararası kuruluşlarda daha itibarlı ve daha güçlü bir Türkiye var. Diplomatik masalar kuran, Karabağ'dan Libya'ya sahada da etkin bir Türkiye var. En çok yurt dışı temsilciliğine sahip beşinci ülke olan Türkiye'nin başarılı dış politikası enerjiden savunma sanayiine, ekonomiden tarıma her sektörü olumlu etkilemektedir."

Programda, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve MÜSİAD Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, 20 ülkeden katılımın sağlandığı kurul, "Yeşil Dönüşüm Ekonomisi" paneliyle devam etti.

