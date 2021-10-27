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MÜSİAD Ankara Lojistik Sektör Kurulu Toplantısı yapıldı

27.10.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz: - "Sincan'dan uzatılacak 10-15 kilometrelik demir yoluyla Ankara Lojistik Üssü'nün kapasitesini artıracak bu proje Ankara'mıza kazandırılabilir"

MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, Ankara Lojistik Üssü'nün tek bağlantısının kara yolu olduğunu belirterek, "Sincan'dan uzatılacak 10-15 kilometrelik demir yoluyla Ankara Lojistik Üssü'nün kapasitesini artıracak bu proje Ankara'mıza kazandırılabilir." ifadesini kullandı.

MÜSİAD Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, Derneğin Ankara Lojistik Sektör Kurulu Toplantısı, Ankara Yurtiçi Nakliye ve Lojistik Üssü Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yılmaz, dünyadaki örnek lojistik üssü bölgelerinde kara, demir, hava ve deniz yolunun birleştirildiğine dikkati çekti.

Ankara Lojistik Üssü'nün tek bağlantısının kara yolu olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Demir yolunun, kara yolundan maliyeti daha uygun ve kapasitesi kat kat fazladır. Sincan'dan uzatılacak 10-15 kilometrelik demir yoluyla Ankara Lojistik Üssü'nün kapasitesini artıracak bu proje Ankara'mıza kazandırılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörün başlıca sorununun kalifiye eleman bulamamak olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Firmalar şoför bulamadığını, ilerleyen süreçte çalışacak eleman yetiştirilmediği takdirde İngiltere'nin yaşadığı şoför sorununa benzer sıkıntılarla karşılaşabileceğimize dikkati çektiler. Bunun çözümü olarak Lojistik Sektör Kurulu üyelerimiz üniversitelerin meslek yüksekokullarında bir bölüm veya lojistik meslek yüksel okulu açılarak kalifiye eleman yetiştirilmesine çok geç olmadan başlanması gerektiğini söylediler. Ayrıca farklı sektörlerde üyelerimizle de bir araya gelerek, Ankara'mıza projeler üretmeye devam edeceğiz."

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