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MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: "Gelecekte devletler değil, şehirler yarışacak"

07.07.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: "Gelecekte devletler değil, şehirler yarışacak"

MERSİN (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Gelecekte devletler değil, şehirler yarışacaktır. Bu nedenle bölgesel ve şehir ekonomilerinin oluşturulması esastır." dedi.

Kaan, bir otelde düzenlenen, MÜSİAD Mersin Şubesi 20. Olağan Genel Kurulunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin bütün ülkelerin ezberlerini bozduğunu söyledi.

Aşılamayla ülkelerde toparlanmanın görüldüğüne değinen Kaan, dünyanın artık yeni bir iktisadi düzen uygulamasının eşiğinde olduğunu kaydetti.

Kaan, gelişimin ve büyümenin yeni modellerini takip etmek zorunda olduklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Bunun için yatırımların doğru yerlere çekilmesini, doğru yerlere aktarılmasını, yatırımcılara ulaşılarak yönlendirilmelerini sağlamamız gerekir. Yani yatırımcı avına çıkmamız gerekir. Bunun yanında ülkemizdeki şehirlerin kendi has değerlerinin çok iyi anlatılması gerekir. Bu da ancak yeni bir yatırım ağıyla mümkündür. Gelecekte devletler değil, şehirler yarışacaktır. Bu nedenle bölgesel ve şehir ekonomilerinin oluşturulması esastır. Böylece kendi kendine yeten ve kendi varlıklarını değere dönüştürebilmiş şehirlerimiz olacaktır."

Kaan, MÜSİAD olarak daha iyiye ulaşmak için mücadele verdiklerini belirterek, derneklerinin ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Üretim temelli bir politikanın ortaya konulması gerektiğine dikkati çeken Kaan, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ihracatın ithalatı karşılama oranları 76 ile 85 arasında değişiyor. Bizim yaklaşık 175 milyar doları bulan ara malı ithalatımız var. Bunların artık Türkiye'de üretimini sağlamamız gerekiyor. Yani dışa bağımlılığı minimize ederek, parayı emtia olarak görmememiz gerekiyor. Kendi paramızla gidip bir başka ülkenin kağıt parasını alıyorsunuz. Ortada bir mal var mı? Yok. Peki niçin alıyorsunuz? Emtia olarak görüyorsunuz. Gelecek vaatli senet gibi gözüküyor, artacak diye bakılıyor. Bizim bunlardan artık vazgeçmemiz lazım. Yerleşik tasarruf sahiplerinin elde tutukları dövizi, altını, faiz veya katılım bankasındaki paraları değerlendirebilecekleri yeni ve güvenilir yatırım alanları sağlamamız da gerekiyor."

- "MÜSİAD bir okuldur, yuvadır"

Kısa süre sonra MÜSİAD genel başkanlık görevini devredeceğini vurgulayan Kaan, "Görev sürem boyunca genel merkezde oturan değil, iş dünyasının ve sahanın nabzını tutan bir başkan olmaya gayret ettim. MÜSİAD bir okuldur, yuvadır. Bizler ise maraton koşucularıyız. İnanıyorum, bu maratona devam edecek arkadaşlarımız, MÜSİAD'ı bizden daha çok ileriye taşıyacak ve ellerinden gelen gayreti gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Kaan, konuşmasının devamında MÜSİAD'ın hayata geçirdiği projelerle ilgili bilgi verdi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da ilde çok ciddi yatırımların devam ettiğine dikkati çekerek, MÜSİAD'ın ülke yatırımlarına önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Kaan'a çeşitli hediyeler verildi.

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