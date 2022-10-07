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"Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Adana'da 4 zanlı tutuklandı

07.10.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Adana'da 4 zanlı tutuklandı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde düzenlenen "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Adana'da gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Eylül'de düzenlenen "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında kentte yakalanan 12 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 30 Eylül'de 20 ilde gerçekleştirilen "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 233 şüpheliden 12'si Adana'da yakalanmıştı.

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