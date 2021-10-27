Muslera bırakmaya hazırlanıyor!

Galatasaray'daki performansı tartışılan Fernando Muslera, ülkesi Uruguay ile ilgili önemli bir karar aldı.

35 yaşındaki tecrübeli kaleci milli takımı bırakmaya hazırlanıyor.

Gelecek yaz 36 yaşında girecek olan Muslera, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya kupası sonrası milli takıma veda edecek. Her yıl milli maç aralarında 10 binlerce km yolculuk yapan Fernando Muslera, bu sezon Galatasaray ile 3 kulvarda birden mücadele ediyor. Yoğun maç trafiğinde ailesine vakit ayıramamaktan şikayet eden tecrübeli kaleci, 1 yıl sonra milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldı.

DEĞİŞİLMEZLERDEN OLDU

Uruguay milli takımıyla ilk maçına 2009 yılında çıkan Fernando Muslera, ülkesinin değişilmez isimlerinden biri oldu. 129 maçta Uruguay'ın kalesini koruyan Muslera, 2011'de Copa Amerika şampiyonluğu yaşadı.

2010 Dünya Kupası'nda ise yarı final oynadı. 2011'den bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'nın sarı kırmızılı kulüple 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.



