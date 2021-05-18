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Muslera'dan ayrılık sinyali: Sen yoksan ben de yokum

18.05.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk umudunu son haftaya kadar sürdüren ancak kupayı averajla Beşiktaş'a kaptıran sarı-kırmızılarda moraller bozuk. Yaşanan bu durumun üzüntüsü henüz atlatılamamışken, Fatih Terim'in takımdan ayrılıp ayrılamayacağı da can sıkan başka bir durum. Tüm bu gelişmelerin üzerine Muslera'dan da flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Muslera'dan ayrılık sinyali: Sen yoksan ben de yokum

Galatasaray'a bir kötü haber de Fernando Muslera'dan… Fatih Terim'in, Yeni Malatyaspor maçından sonra "Hakkınızı helal edin" diyerek yaptığı veda konuşması Uruguaylı file bekçisini oldukça duygulandırdı. Türkiye'ye gelmesinde büyük payı olan Terim'in ayrılığı düşünmesi Muslera'yı çok üzdü. Konuşma biter bitmez Terim'e ilk sarılanlardan birisi oldu. O sırada Türkçe olarak "Sen yoksan ben de yokum" dedi. Muslera'nın o sözleri duygusallıkla söylediği düşünülmesi nedeniyle üzerinde fazla durulmadı.

TATİLİNİ BODRUM'DA YAPACAK

Ancak Uruguaylı kaleci, tercümanı aracılığıyla Bodrum'a giden Fatih Terim'i aradı. Ayrılık kararında ciddi olup olmadığını sordu. Yeni sözleşmeyi kendisiyle çalışmayı umduğu için imzaladığını, eğer ayrılacaksa menajeriyle konuşup kendisine takım bulmasını isteyeceğini anlattı. Kesin kararını seçime göre vermesi beklenen başarılı hocanın Muslera'dan acele etmemesini istediği öğrenildi. Bu arada Muslera'nın tatil için ülkesine gitmeyeceği, Bodrum'a Terim yakın bir ev tutarak tatil yapacağı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİNİ İNCELETİYOR

Muslera, 16 Mart 2021 tarihinde Galatasaray ile bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemiş ve 3 yıl daha kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayan anlaşmaya imza atmıştı. Ancak başarılı eldivenin, Terim belirsizliği nedeniyle avukatlarından sözleşmesinin incelenmesini istediği ve hocasının ayrılığı halinde Uruguay'da futbolu bırakmaya sıcak baktığı öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
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