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Muslera'dan Nagatomo paylaşımı: Hep onun gibi gülün

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.04.2020 22:56 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, takım arkadaşları ile olan görüşmesini sosyal medya hesabından paylaştı. Muslera, takım arkadaşı Nagatomo'nun fotoğrafını da paylaşarak, "Her zaman Nagatomo gibi gülün" yazdı.

Muslera'dan Nagatomo paylaşımı: Hep onun gibi gülün

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, takım arkadaşları ile olan görüşmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Muslera paylaşımında takım arkadaşı Nagatomo'ya takılmayı ihmal etmedi.

"NAGATOMO GİBİ GÜLÜMSEYİN"

Fernando Muslera yaptığı paylaşımda; "Hepinizi çok özledim. Sahada tekrar birlikte olacağımız anı bekliyorum. Güçlü olun ve evde kalın! Ve her zaman Yuto Nagatomo gibi gülümseyin" yazdı.

İşte Muslera'nın paylaştığı fotoğraflar;

sasdasdasd

nagatomo


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Galatasaray muslera Nagatomo

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