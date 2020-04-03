Muslera'dan Nagatomo paylaşımı: Hep onun gibi gülün

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, takım arkadaşları ile olan görüşmesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Muslera paylaşımında takım arkadaşı Nagatomo'ya takılmayı ihmal etmedi.
Fernando Muslera yaptığı paylaşımda; "Hepinizi çok özledim. Sahada tekrar birlikte olacağımız anı bekliyorum. Güçlü olun ve evde kalın! Ve her zaman Yuto Nagatomo gibi gülümseyin" yazdı.
İşte Muslera'nın paylaştığı fotoğraflar;
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