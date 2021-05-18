Muslera, Fatih Terim'i aradı! "Ciddi misin hocam?"

Fatih Terim'in, Yeni Malatyaspor maçından sonra "Hakkınızı helal edin" diyerek yaptığı veda konuşması Uruguaylı file bekçisini oldukça duygulandırdı.

Türkiye'ye gelmesinde büyük payı olan Terim'in ayrılığı düşünmesi Muslera'yı çok üzdü. Konuşma biter bitmez Terim'e ilk sarılanlardan birisi oldu.

Uruguaylı kaleci, tercümanı aracılığıyla Bodrum'a giden Fatih Terim'i aradı. Ayrılık kararında ciddi olup olmadığını sordu.

Bu arada Muslera'nın tatil için ülkesine gitmeyeceği, Bodrum'a Terim yakın bir ev tutarak tatil yapacağı öğrenildi.

KALESİNDE DEVLEŞTİ

Uzun sakatlığının ardından 20 Ocak'ta oynanan Denizlispor maçıyla sahalara dönen Muslera, 22 maçta görev yaparken kalesinde 20 gol gördü. 9 maçı gol yemeden tamamladı. Birçok karşılaşmada yaptığı olağanüstü kurtarışlarla bir kez daha ne kadar vazgeçilmez olduğunu gösterdi.



