Muslera geri döneceği tarihi açıkladı

Uruguay'da bir röportaj veren Fernando Muslera, "Bence Ocak ayında oynamaya başlayacağım. Ama size kesin bir tarih veremem. Mart ayına kadar çok sayıda maç var. Hocam Cehso ile konuşacağız ve en iyi seçenek neyse onu yapacağız" diye konuştu.

Muslera şöyle dedi: "Galatasaray'a büyük saygım var. Buradaki herkesi tanıyorum. Şu anda geri dönmeye odaklanıyorum. Hiç bu kadar uzun süreli sakatlanmadım. Zamanı geldiğinde önceliğimin Galatasaray olacağına şüphe yok. Ne başardıysam Galatasaray'da başardım. 10 yıldır buradayım ve kulüp genelde yeri doldurulabilecek isimleri gönderiyor"

