Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un satış fiyatı belirlendi

Galatasaray 5 yıldızı için satış fiyatı belirledi...

Yıldızlar satış listesinde

1 / 5 (MAİCON) Aslan'ın mutlu sona ulaştığı sezonda 5 gol kaydeden Brezilyalı stopere de ilgi büyük. Hem ülkesinden hem de Uzakdoğu'dan teklifler alıyor. Brezilya'dan gelen teklifler düşük, Çin'den ise 4 milyon euro'ya yaklaşan öneriler var. Ancak Galatasaray tecrübeli stoperini bu rakamlara vermeye niyetli değil. Sarı-kırmızılılar, Maicon'un bonservisine ödedikleri 7 milyon euro'nun altına düşmüyor.

2 / 5 (BELHANDA) Galatasaray yönetimi, Younes Belhanda'nın Dünya Kupası'nda Fas formasıyla parlamasını umut ediyordu. Fas kötü futbol oynamasa da kupaya erken veda etti. Belhanda da beklenilen performansın altında kaldı. Cimbom, ederini bulmadan 28 yaşındaki 10 numarasını satmaya sıcak bakmıyor. Arap kulüpleri ilgileniyor.

3 / 5 (RODRİGUES) Şampiyonluğa 9 gol, 10 asistle müthiş katkı veren Garry Rodrigues kısa sürede Avrupa takımlarının ilgisini çekti. Premier Lig'den Newcastle United ve Everton'ın ilgilendiği ifade ediliyordu. Bu takımlardan net bir teklif gelmedi. Spartak Moskova ise Galatasaray'ın kapısını 9 milyon euro'luk teklifle çaldı. Ancak yönetimin 15 milyon euro'nun altındaki tekliflere kulakları kapalı.

4 / 5 (GOMİS) Attığı 29 golle şampiyonluğu getiren taraftarın sevgilisi Bafetimbi Gomis'e menajeri Çin'den teklifler getirdi. Para kazanmak için oyuncusunu Uzakdoğu'ya götürmeye çalışıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Fransız yıldızın gitmesine tamamen karşı değil ancak bunun için uygun rakama ulaşılması gerekiyor. Bu da 10 milyon euro'nun aşağısında değil.