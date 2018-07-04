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Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un satış fiyatı belirlendi

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.07.2018 08:31 | Son Güncelleme

Kupada parlayan Muslera, şampiyonluğun mimarları Gomis, Rodrigues ve Belhanda transferin gözde isimleri. Maicon da teklif alan bir başka futbolcu. Ancak sarı-kırmızılılar hiçbir oyuncusunu belirlediği rakamların altına vermeyecek.

Galatasaray 5 yıldızı için satış fiyatı belirledi...

Yıldızlar satış listesinde

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(MAİCON) Aslan'ın mutlu sona ulaştığı sezonda 5 gol kaydeden Brezilyalı stopere de ilgi büyük. Hem ülkesinden hem de Uzakdoğu'dan teklifler alıyor. Brezilya'dan gelen teklifler düşük, Çin'den ise 4 milyon euro'ya yaklaşan öneriler var. Ancak Galatasaray tecrübeli stoperini bu rakamlara vermeye niyetli değil. Sarı-kırmızılılar, Maicon'un bonservisine ödedikleri 7 milyon euro'nun altına düşmüyor.

(MAİCON) Aslan'ın mutlu sona ulaştığı sezonda 5 gol kaydeden Brezilyalı stopere de ilgi büyük. Hem ülkesinden hem de Uzakdoğu'dan teklifler alıyor. Brezilya'dan gelen teklifler düşük, Çin'den ise 4 milyon euro'ya yaklaşan öneriler var. Ancak Galatasaray tecrübeli stoperini bu rakamlara vermeye niyetli değil. Sarı-kırmızılılar, Maicon'un bonservisine ödedikleri 7 milyon euro'nun altına düşmüyor.
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(BELHANDA) Galatasaray yönetimi, Younes Belhanda'nın Dünya Kupası'nda Fas formasıyla parlamasını umut ediyordu. Fas kötü futbol oynamasa da kupaya erken veda etti. Belhanda da beklenilen performansın altında kaldı. Cimbom, ederini bulmadan 28 yaşındaki 10 numarasını satmaya sıcak bakmıyor. Arap kulüpleri ilgileniyor.

(BELHANDA) Galatasaray yönetimi, Younes Belhanda'nın Dünya Kupası'nda Fas formasıyla parlamasını umut ediyordu. Fas kötü futbol oynamasa da kupaya erken veda etti. Belhanda da beklenilen performansın altında kaldı. Cimbom, ederini bulmadan 28 yaşındaki 10 numarasını satmaya sıcak bakmıyor. Arap kulüpleri ilgileniyor.
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(RODRİGUES) Şampiyonluğa 9 gol, 10 asistle müthiş katkı veren Garry Rodrigues kısa sürede Avrupa takımlarının ilgisini çekti. Premier Lig'den Newcastle United ve Everton'ın ilgilendiği ifade ediliyordu. Bu takımlardan net bir teklif gelmedi. Spartak Moskova ise Galatasaray'ın kapısını 9 milyon euro'luk teklifle çaldı. Ancak yönetimin 15 milyon euro'nun altındaki tekliflere kulakları kapalı.

(RODRİGUES) Şampiyonluğa 9 gol, 10 asistle müthiş katkı veren Garry Rodrigues kısa sürede Avrupa takımlarının ilgisini çekti. Premier Lig'den Newcastle United ve Everton'ın ilgilendiği ifade ediliyordu. Bu takımlardan net bir teklif gelmedi. Spartak Moskova ise Galatasaray'ın kapısını 9 milyon euro'luk teklifle çaldı. Ancak yönetimin 15 milyon euro'nun altındaki tekliflere kulakları kapalı.
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(GOMİS) Attığı 29 golle şampiyonluğu getiren taraftarın sevgilisi Bafetimbi Gomis'e menajeri Çin'den teklifler getirdi. Para kazanmak için oyuncusunu Uzakdoğu'ya götürmeye çalışıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Fransız yıldızın gitmesine tamamen karşı değil ancak bunun için uygun rakama ulaşılması gerekiyor. Bu da 10 milyon euro'nun aşağısında değil.

(GOMİS) Attığı 29 golle şampiyonluğu getiren taraftarın sevgilisi Bafetimbi Gomis'e menajeri Çin'den teklifler getirdi. Para kazanmak için oyuncusunu Uzakdoğu'ya götürmeye çalışıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Fransız yıldızın gitmesine tamamen karşı değil ancak bunun için uygun rakama ulaşılması gerekiyor. Bu da 10 milyon euro'nun aşağısında değil.
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(MUSLERA) Dünya Kupası gruplarını gol yemeden geçen Uruguaylı Muslera, Son 16 turu aşamasında Pepe'ye engel olamamıştı. Kupada bir kez daha güven tazeleyen tecrübeli eldivenin adı bir kez daha Premier Lig kulüpleriyle anılmaya başlandı. Galatasaray, 6 yıllık kaptanıyla yolları ayırmak istemiyor ancak 20 milyon euro'luk tekliflere de "hayır" demeyi düşünmüyor. (FOTOMAÇ)

(MUSLERA) Dünya Kupası gruplarını gol yemeden geçen Uruguaylı Muslera, Son 16 turu aşamasında Pepe'ye engel olamamıştı. Kupada bir kez daha güven tazeleyen tecrübeli eldivenin adı bir kez daha Premier Lig kulüpleriyle anılmaya başlandı. Galatasaray, 6 yıllık kaptanıyla yolları ayırmak istemiyor ancak 20 milyon euro'luk tekliflere de "hayır" demeyi düşünmüyor. (FOTOMAÇ)
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Spor Toto Süper Lig Galatasaray muslera maicon gomis rodrigues belhanda

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