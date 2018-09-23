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Muslera hakeme isyan etti! 'Daha uyarmadan...'

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.09.2018 21:31 | Son Güncelleme

Fernando Muslera, 3-0 mağlup oldukları Akhisarspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Muslera, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.

Muslera hakeme isyan etti! 'Daha uyarmadan...'

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig'de Akhisarspor'a mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fernando Muslera, rakip takımı ve kaleci Fatih'i tebrik ederken, hakeme bir pozisyon için tepki gösterdi.

İşte Uruguaylı kaleci Muslera'nın maç sonundaki açıklamaları...

''Beklemediğimiz, istemediğimiz bir yenilgi oldu. Benim de hatalarım oldu, arkadaşlarımın da oldu. Rakip kaleci Fatih'i tebrik ederim, bence bugün maçın adamı oydu.''

''Bir konu daha var, bu takımın kaptanı benim. Geldiğim ilk günden bu yana hiçbir hakeme saygısızlığım olmamıştır. Takımın sorumluluğu bende, ağır bri faulden sonra çıkıp konuşmak istedim. Hakem bunu sarı kartla cezalandırdı. Ben kaptan olarak bunu yapamayacak mıyım? Daha uyarmadan, konuşmadan ve benim hakeme karşı bir saygısızlığım olmamış. En azından bir kere uyarsın, ikinciyi yaparsam sarı kart versin.''

''Penaltı pozisyonunda kırmızı olabilirdi ama artık geçti. Akhisar oynadı ve galip geldi. Önümüzde çok maç var, önümüze bakmamız gerekiyor.''

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Galatasaray fernando muslera

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