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Muslera: Maçı kazanmayı %100 hak ettik

21.11.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Muslera: Maçı kazanmayı %100 hak ettik
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 35 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, karşılaşma sonrasında konuştu.

Maçı hak ettiklerini söyleyen Uruguaylı kaleci, "Derbiler biliyorsunuz zor maçlardır, komplike maçlardır ama bugün biz ne yazık ki kendi kendimize komplike yaptık. İlk yarıda iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Golü de bulmuştuk. İki tane gol yedik yüzde yüz tamamen bizim hatamız. Bu tip maçlarda bu tür hatalar yaparsanız tabii ki rakip cezalandırıyor sizi. Yüzde yüz hak ettiğimiz ve iyi oynadığımız bir maçtı. Maçı tamamen komplike hale getiren biz olduk ne yazık ki." dedi.

Muslera, kendisine yöneltilen "Maçın kırılma anı neydi?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

"Bence maçın kırılma anı ikinci goldü. Maç 1-1'ken oyuna hükmeden bir Galatasaray vardı. Bütün kontrol bizim elimizdeydi. Pozisyonlara giriyoruz, bir gol geleceği çok açıktı. Ondan sonra yaptığımız bir hata var. Tabii ki ben kimseyi suçlamak istemiyorum. Çünkü takım arkadaşlarım da maç boyunca koştular, mücadele ettiler. Genç bir takımız. Hatalarımızdan ders çıkarmamız lazım. Zaten büyük hatalar da yok, az hatalar var. Sayı olarak az ama ne yazık ki bize pahalıya patlayan hatalar oldu. Dört gün sonra çok önemli bir Avrupa maçına çıkacağız. Gruptan çıkmamız için olmazsa olmaz bir maç. O yüzden bu maçın artılarını o maça taşıyıp, bu maçta yaptığımız hataları iyi anlayıp bunları tekrarlamamamız gerekiyor."

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
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